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Стали известны подробности пожара в свердловской Шайдурихе - РИА Новости, 13.07.2023
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12:14 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/shaydurikha-1883938726.html
Стали известны подробности пожара в свердловской Шайдурихе
Стали известны подробности пожара в свердловской Шайдурихе - РИА Новости, 13.07.2023
Стали известны подробности пожара в свердловской Шайдурихе
Погибшей при пожаре в Шайдурихе Свердловской области оказалась 71-летняя жительница Верхней Пышмы, останки ее тела нашли в сгоревшей бане, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:14
2023-07-13T12:14
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Погибшей при пожаре в Шайдурихе Свердловской области оказалась 71-летняя жительница Верхней Пышмы, останки ее тела нашли в сгоревшей бане, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решили временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. "Останки человека были обнаружены в сгоревшей бане по улице Свердлова, 8. Сотрудники уголовного розыска, с большой долей вероятности, предполагают, что это хозяйка дома, жительница Верхней Пышмы Вера Гайко, 1952 года рождения, которая вместе с супругом в день ЧП находились на даче", – сказал Горелых. По его словам, когда дом загорелся, мужчина и женщина выбежали, чтобы укрыться в безопасном месте. По пути на пустырь, где было меньше едкого дыма, глава семьи решил вернуться за документами. "Когда он открыл дверь своего дома, ему тут же обожгло лицо, так он документы и не спас. В итоге мужчину доставили в больницу Невьянска, но госпитализация ему не потребовалась, после оказания медпомощи он остался в пункте временного размещения местного дворца культуры. Больше он супругу не видел", – отметил представитель полиции. По информации регионального управления СК РФ, сначала женщина числилась без вести пропавшей.
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
Стали известны подробности пожара в свердловской Шайдурихе

Погибшей при пожаре в свердловской Шайдурихе оказалась 71-летняя хозяйка дома

© МЧС РоссииПоследствия пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
Последствия пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
© МЧС России
Последствия пожара в селе Шайдуриха Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Погибшей при пожаре в Шайдурихе Свердловской области оказалась 71-летняя жительница Верхней Пышмы, останки ее тела нашли в сгоревшей бане, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решили временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Останки человека были обнаружены в сгоревшей бане по улице Свердлова, 8. Сотрудники уголовного розыска, с большой долей вероятности, предполагают, что это хозяйка дома, жительница Верхней Пышмы Вера Гайко, 1952 года рождения, которая вместе с супругом в день ЧП находились на даче", – сказал Горелых.
По его словам, когда дом загорелся, мужчина и женщина выбежали, чтобы укрыться в безопасном месте. По пути на пустырь, где было меньше едкого дыма, глава семьи решил вернуться за документами.
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"Когда он открыл дверь своего дома, ему тут же обожгло лицо, так он документы и не спас. В итоге мужчину доставили в больницу Невьянска, но госпитализация ему не потребовалась, после оказания медпомощи он остался в пункте временного размещения местного дворца культуры. Больше он супругу не видел", – отметил представитель полиции.
По информации регионального управления СК РФ, сначала женщина числилась без вести пропавшей.
 
ПроисшествияСвердловская область
 
 
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