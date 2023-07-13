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У ВСУ нет шансов успешно форсировать Днепр, считает Сальдо - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/shansy-1883894458.html
У ВСУ нет шансов успешно форсировать Днепр, считает Сальдо
У ВСУ нет шансов успешно форсировать Днепр, считает Сальдо - РИА Новости, 13.07.2023
У ВСУ нет шансов успешно форсировать Днепр, считает Сальдо
Шансов у украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области и выйти на оперативный простор нет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:33
2023-07-13T09:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (город)
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Шансов у украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области и выйти на оперативный простор нет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее он сообщил, что украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают. "Шансов на успешное форсирование Днепра с выходом на оперативный простор у противника нет никаких, хотя определённое боевое напряжение он создать может. Своих людей Киеву не жалко", - сказал Сальдо. По его словам, российские военные готовы к любому развитию боевой обстановки. "Все находятся на боевых позициях, оружия и боеприпасов достаточно, авиационная и ракетная поддержка наготове", - подчеркнул Сальдо.
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днепр (город)
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вооруженные силы украины, днепр (город), херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Херсонская область , Владимир Сальдо
У ВСУ нет шансов успешно форсировать Днепр, считает Сальдо

Сальдо: у ВСУ нет шансов успешно форсировать Днепр и выйти на оперативный простор

© AP Photo / Bernat ArmangueРазрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Шансов у украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области и выйти на оперативный простор нет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Ранее он сообщил, что украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают.
"Шансов на успешное форсирование Днепра с выходом на оперативный простор у противника нет никаких, хотя определённое боевое напряжение он создать может. Своих людей Киеву не жалко", - сказал Сальдо.
По его словам, российские военные готовы к любому развитию боевой обстановки.
"Все находятся на боевых позициях, оружия и боеприпасов достаточно, авиационная и ракетная поддержка наготове", - подчеркнул Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепр (город)Херсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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