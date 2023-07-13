https://ria.ru/20230713/shansy-1883894458.html

У ВСУ нет шансов успешно форсировать Днепр, считает Сальдо

У ВСУ нет шансов успешно форсировать Днепр, считает Сальдо - РИА Новости, 13.07.2023

У ВСУ нет шансов успешно форсировать Днепр, считает Сальдо

Шансов у украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области и выйти на оперативный простор нет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:33

2023-07-13T09:33

2023-07-13T09:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днепр (город)

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Шансов у украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области и выйти на оперативный простор нет, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее он сообщил, что украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают. "Шансов на успешное форсирование Днепра с выходом на оперативный простор у противника нет никаких, хотя определённое боевое напряжение он создать может. Своих людей Киеву не жалко", - сказал Сальдо. По его словам, российские военные готовы к любому развитию боевой обстановки. "Все находятся на боевых позициях, оружия и боеприпасов достаточно, авиационная и ракетная поддержка наготове", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20230712/leopardy-1883654949.html

днепр (город)

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

вооруженные силы украины, днепр (город), херсонская область , владимир сальдо