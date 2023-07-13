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Шахта в Кузбассе, где в 2021 году погиб 51 человек, возобновила работу - РИА Новости, 13.07.2023
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05:54 13.07.2023 (обновлено: 06:10 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/shakhta-1883880191.html
Шахта в Кузбассе, где в 2021 году погиб 51 человек, возобновила работу
Шахта в Кузбассе, где в 2021 году погиб 51 человек, возобновила работу - РИА Новости, 13.07.2023
Шахта в Кузбассе, где в 2021 году погиб 51 человек, возобновила работу
Шахта "Листвяжная" в Кузбассе после аварии в ноябре 2021 года, когда погиб 51 человек, возобновила добычу угля, сообщает пресс-служба шахты. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:54
2023-07-13T06:10
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 13 июл – РИА Новости. Шахта "Листвяжная" в Кузбассе после аварии в ноябре 2021 года, когда погиб 51 человек, возобновила добычу угля, сообщает пресс-служба шахты."ООО "Шахта "Листвяжная" приступила к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. В рамках научного сопровождения по оценке готовности шахты к возобновлению очистных работ специалисты АО НЦ "ВостНИИ" проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, а также профилактические мероприятия, обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ", – говорится в сообщении.Также в рамках обследования получена положительная оценка пылевзрывобезопасности шахты, работы многофункциональной системы безопасности предприятия, крепления горных выработок, состояния дегазационной сети шахты и дегазационных установок, а также обеспеченности запасными выходами горных выработок шахты, их пригодности для передвижения людей.Отмечается, что программа развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год согласована в установленном порядке."Лава 824 оснащена очистным комбайном SL500, секциями механизированной крепи DBT 2200/4800, лавным конвейером PF4/1032, перегружателем PF4/1132, дробилкой SK11/11. Специалисты ООО "НИИЦ КузНИУИ" провели оценку технической готовности горно-шахтного оборудования, смонтированного в лаве и прилегающих выработках. На него получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности", – уточняется в релизе.Подчеркивается, что новый очистной забой шахты "Листвяжная" обеспечен расчетным количеством воздуха, блок лавы оборудован датчиками аэрогазового контроля системы "Микон-III".Уточняется, что в новой лаве будет работать бригада Константина Ивойлова. Этот коллектив и другие работники участка №1 (начальник участка Сергей Пешков) были задействованы в ревизии очистного комплекса, подготовке конвейерной линии и контура лавы к работе."Возобновление добычи угля – важный шаг для нашего предприятия. Весь коллектив "Листвяжной" приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Шахта "Листвяжная" Виктора Ануфриева.Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
https://ria.ru/20230601/shakhta-1875456457.html
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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Шахта в Кузбассе, где в 2021 году погиб 51 человек, возобновила работу

Шахта "Листвяжная" в Кузбассе, где в 2021 году погиб 51 человек, возобновила добычу угля

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса | Перейти в медиабанкПортреты погибших при аварии на шахте "Листвяжная"
Портреты погибших при аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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Портреты погибших при аварии на шахте "Листвяжная". Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 13 июл – РИА Новости. Шахта "Листвяжная" в Кузбассе после аварии в ноябре 2021 года, когда погиб 51 человек, возобновила добычу угля, сообщает пресс-служба шахты.
«
"ООО "Шахта "Листвяжная" приступила к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. В рамках научного сопровождения по оценке готовности шахты к возобновлению очистных работ специалисты АО НЦ "ВостНИИ" проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, а также профилактические мероприятия, обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ", – говорится в сообщении.
Также в рамках обследования получена положительная оценка пылевзрывобезопасности шахты, работы многофункциональной системы безопасности предприятия, крепления горных выработок, состояния дегазационной сети шахты и дегазационных установок, а также обеспеченности запасными выходами горных выработок шахты, их пригодности для передвижения людей.
Отмечается, что программа развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год согласована в установленном порядке.
"Лава 824 оснащена очистным комбайном SL500, секциями механизированной крепи DBT 2200/4800, лавным конвейером PF4/1032, перегружателем PF4/1132, дробилкой SK11/11. Специалисты ООО "НИИЦ КузНИУИ" провели оценку технической готовности горно-шахтного оборудования, смонтированного в лаве и прилегающих выработках. На него получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности", – уточняется в релизе.
Подчеркивается, что новый очистной забой шахты "Листвяжная" обеспечен расчетным количеством воздуха, блок лавы оборудован датчиками аэрогазового контроля системы "Микон-III".
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Уточняется, что в новой лаве будет работать бригада Константина Ивойлова. Этот коллектив и другие работники участка №1 (начальник участка Сергей Пешков) были задействованы в ревизии очистного комплекса, подготовке конвейерной линии и контура лавы к работе.
"Возобновление добычи угля – важный шаг для нашего предприятия. Весь коллектив "Листвяжной" приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Шахта "Листвяжная" Виктора Ануфриева.

Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
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Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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