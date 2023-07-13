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Сенатор назвал тщетными попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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01:09 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/senator-1883869807.html
Сенатор назвал тщетными попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО
Сенатор назвал тщетными попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Сенатор назвал тщетными попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО
Стремление Киева "втащить" страну в ЕС и НАТО не имеют перспектив, при этом альянс, делая конфликт все более кровавым и затяжным, обрекает на смерть... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T01:09
2023-07-13T01:09
виктор бондарев
евросоюз
совет федерации рф
нато
украина
европа
киев
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Стремление Киева "втащить" страну в ЕС и НАТО не имеют перспектив, при этом альянс, делая конфликт все более кровавым и затяжным, обрекает на смерть значительную часть украинского населения, написал в своем телеграм-канале глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО, как показали события последних дней, являются абсолютно тщетными в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. "Страна 404" каждый день теряет тысячи своих граждан: одни эмигрируют в Европу в качестве беженцев, другие переходят на сторону России, а третьи гибнут на полях сражений. Происходит депопуляция украинского населения, которое с такими темпами его убыли скоро станет фактически вымирающим, как мамонты", - отметил политик. По его словам, лозунг "война до последнего украинца", провозглашённый киевским нацистским режимом, становится пророческим и угрожающим. "Возможно, "ходок" Зеленский и впрямь стремится свалить в Европу вместе со своей бандой или в дальние заокеанские "Нью-Васюки". Но для этого он должен исправно поработать на своих заокеанских хозяев", - отметил Бондарев. НАТО продолжает всё более интенсивно снабжать Украину оружием, дестабилизируя и без того сложную ситуацию на Украине, делая конфликт более кровавым и затяжным, тем самым "обрекая на смерть значительную часть украинского населения", написал глава комитета СФ. "Кроме того, на Украине проводится очередная всеобщая мобилизация. В армию берут кривых, хромых, косых, а также студентов и единственных кормильцев. С такими темпами призыва дойдут уже до формирования отрядов в лучших традициях Гитлерюгенд, станут призывать несовершеннолетних детей", - добавил законодатель. Сенатор подчеркнул, что фактически Зеленский и его окружение защищают свои инвестиции в западные капиталы, которые хранятся в банках коллективного Запада. "Таким образом, за бизнес-интересы верхушки украинской власти расплачиваются рядовые украинцы, многие из которых поражены недугом нацизма и стремятся попасть в Европу любой ценой, несмотря на здравый смысл", - заключил Бондарев.
https://ria.ru/20230713/vypad-1883867768.html
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виктор бондарев, евросоюз, совет федерации рф, нато, украина, европа, киев
Виктор Бондарев, Евросоюз, Совет Федерации РФ, НАТО, Украина, Европа, Киев
Сенатор назвал тщетными попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО

Сенатор Бондарев: попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО абсолютно тщетны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Стремление Киева "втащить" страну в ЕС и НАТО не имеют перспектив, при этом альянс, делая конфликт все более кровавым и затяжным, обрекает на смерть значительную часть украинского населения, написал в своем телеграм-канале глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
«
"Попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО, как показали события последних дней, являются абсолютно тщетными в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. "Страна 404" каждый день теряет тысячи своих граждан: одни эмигрируют в Европу в качестве беженцев, другие переходят на сторону России, а третьи гибнут на полях сражений. Происходит депопуляция украинского населения, которое с такими темпами его убыли скоро станет фактически вымирающим, как мамонты", - отметил политик.
По его словам, лозунг "война до последнего украинца", провозглашённый киевским нацистским режимом, становится пророческим и угрожающим. "Возможно, "ходок" Зеленский и впрямь стремится свалить в Европу вместе со своей бандой или в дальние заокеанские "Нью-Васюки". Но для этого он должен исправно поработать на своих заокеанских хозяев", - отметил Бондарев.
НАТО продолжает всё более интенсивно снабжать Украину оружием, дестабилизируя и без того сложную ситуацию на Украине, делая конфликт более кровавым и затяжным, тем самым "обрекая на смерть значительную часть украинского населения", написал глава комитета СФ.
"Кроме того, на Украине проводится очередная всеобщая мобилизация. В армию берут кривых, хромых, косых, а также студентов и единственных кормильцев. С такими темпами призыва дойдут уже до формирования отрядов в лучших традициях Гитлерюгенд, станут призывать несовершеннолетних детей", - добавил законодатель.
Сенатор подчеркнул, что фактически Зеленский и его окружение защищают свои инвестиции в западные капиталы, которые хранятся в банках коллективного Запада. "Таким образом, за бизнес-интересы верхушки украинской власти расплачиваются рядовые украинцы, многие из которых поражены недугом нацизма и стремятся попасть в Европу любой ценой, несмотря на здравый смысл", - заключил Бондарев.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Не остался незамеченным". На Западе прокомментировали выпад Зеленского
00:44
 
Виктор БондаревЕвросоюзСовет Федерации РФНАТОУкраинаЕвропаКиев
 
 
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