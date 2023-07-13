https://ria.ru/20230713/senator-1883869807.html

Сенатор назвал тщетными попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО

Сенатор назвал тщетными попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

Сенатор назвал тщетными попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО

Стремление Киева "втащить" страну в ЕС и НАТО не имеют перспектив, при этом альянс, делая конфликт все более кровавым и затяжным, обрекает на смерть... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T01:09

2023-07-13T01:09

2023-07-13T01:09

виктор бондарев

евросоюз

совет федерации рф

нато

украина

европа

киев

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Стремление Киева "втащить" страну в ЕС и НАТО не имеют перспектив, при этом альянс, делая конфликт все более кровавым и затяжным, обрекает на смерть значительную часть украинского населения, написал в своем телеграм-канале глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Попытки Зеленского втащить Украину в ЕС и НАТО, как показали события последних дней, являются абсолютно тщетными в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. "Страна 404" каждый день теряет тысячи своих граждан: одни эмигрируют в Европу в качестве беженцев, другие переходят на сторону России, а третьи гибнут на полях сражений. Происходит депопуляция украинского населения, которое с такими темпами его убыли скоро станет фактически вымирающим, как мамонты", - отметил политик. По его словам, лозунг "война до последнего украинца", провозглашённый киевским нацистским режимом, становится пророческим и угрожающим. "Возможно, "ходок" Зеленский и впрямь стремится свалить в Европу вместе со своей бандой или в дальние заокеанские "Нью-Васюки". Но для этого он должен исправно поработать на своих заокеанских хозяев", - отметил Бондарев. НАТО продолжает всё более интенсивно снабжать Украину оружием, дестабилизируя и без того сложную ситуацию на Украине, делая конфликт более кровавым и затяжным, тем самым "обрекая на смерть значительную часть украинского населения", написал глава комитета СФ. "Кроме того, на Украине проводится очередная всеобщая мобилизация. В армию берут кривых, хромых, косых, а также студентов и единственных кормильцев. С такими темпами призыва дойдут уже до формирования отрядов в лучших традициях Гитлерюгенд, станут призывать несовершеннолетних детей", - добавил законодатель. Сенатор подчеркнул, что фактически Зеленский и его окружение защищают свои инвестиции в западные капиталы, которые хранятся в банках коллективного Запада. "Таким образом, за бизнес-интересы верхушки украинской власти расплачиваются рядовые украинцы, многие из которых поражены недугом нацизма и стремятся попасть в Европу любой ценой, несмотря на здравый смысл", - заключил Бондарев.

https://ria.ru/20230713/vypad-1883867768.html

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виктор бондарев, евросоюз, совет федерации рф, нато, украина, европа, киев