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В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными - РИА Новости, 13.07.2023
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08:11 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/semya-1883886434.html
В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными
В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными - РИА Новости, 13.07.2023
В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, соответствующее обращение парламентарий направил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:11
2023-07-13T08:11
общество
россия
татьяна голикова
госдума рф
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. "Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…" - сообщается в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Как уточнил Даванков, в России отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми. По его словам, многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать количество детей, потому что семья не способна финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме.
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общество, россия, татьяна голикова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Госдума РФ
В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с двумя детьми на руках переходит дорогу.
Женщина с двумя детьми на руках переходит дорогу. - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Женщина с двумя детьми на руках переходит дорогу.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
"Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…" - сообщается в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Как уточнил Даванков, в России отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми. По его словам, многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать количество детей, потому что семья не способна финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме.
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