https://ria.ru/20230713/semya-1883886434.html
В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными
В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными - РИА Новости, 13.07.2023
В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, соответствующее обращение парламентарий направил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:11
2023-07-13T08:11
2023-07-13T08:11
общество
россия
татьяна голикова
госдума рф
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. "Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…" - сообщается в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Как уточнил Даванков, в России отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми. По его словам, многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать количество детей, потому что семья не способна финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме.
https://ria.ru/20230706/semya-1882532049.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Госдума РФ
В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными
Вице-спикер Госдумы Даванков предложил признать семьи с двумя детьми многодетными