https://ria.ru/20230713/semya-1883886434.html

В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными

В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными - РИА Новости, 13.07.2023

В Госдуме предложили признать семьи с двумя детьми многодетными

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, соответствующее обращение парламентарий направил... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:11

2023-07-13T08:11

2023-07-13T08:11

общество

россия

татьяна голикова

госдума рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. "Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…" - сообщается в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Как уточнил Даванков, в России отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми. По его словам, многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать количество детей, потому что семья не способна финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме.

https://ria.ru/20230706/semya-1882532049.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, татьяна голикова, госдума рф