https://ria.ru/20230713/sdelka-1884069437.html

Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой

Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 13.07.2023

Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой

Окончательного решения о приостановке участия России в зерновой сделке пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:34

2023-07-13T19:34

2023-07-13T19:40

россия

владимир путин

зерновая сделка

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Окончательного решения о приостановке участия России в зерновой сделке пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки своего участия до тех пор, пока не будут выполнены обещанные ей условия. При этом Путин отметил, что у России есть еще несколько дней для принятия решения."Да. Так сказано президентом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли еще время на формирование окончательного решения об участии РФ в зерновой сделке.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, зерновая сделка, экономика