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Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 13.07.2023
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19:34 13.07.2023 (обновлено: 19:40 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/sdelka-1884069437.html
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 13.07.2023
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой
Окончательного решения о приостановке участия России в зерновой сделке пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:34
2023-07-13T19:40
россия
владимир путин
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Окончательного решения о приостановке участия России в зерновой сделке пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки своего участия до тех пор, пока не будут выполнены обещанные ей условия. При этом Путин отметил, что у России есть еще несколько дней для принятия решения."Да. Так сказано президентом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли еще время на формирование окончательного решения об участии РФ в зерновой сделке.
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россия, владимир путин, зерновая сделка, экономика
Россия, Владимир Путин, Зерновая сделка, Экономика
Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой

Песков: окончательного решения о приостановке участия России в зерновой сделке пока нет

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Окончательного решения о приостановке участия России в зерновой сделке пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки своего участия до тех пор, пока не будут выполнены обещанные ей условия. При этом Путин отметил, что у России есть еще несколько дней для принятия решения.
"Да. Так сказано президентом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли еще время на формирование окончательного решения об участии РФ в зерновой сделке.
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