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Путин оценил будущее зерновой сделки и прокомментировал помощь Запада Киеву - РИА Новости, 13.07.2023
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19:07 13.07.2023 (обновлено: 20:34 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/sdelka-1884065983.html
Путин оценил будущее зерновой сделки и прокомментировал помощь Запада Киеву
Путин оценил будущее зерновой сделки и прокомментировал помощь Запада Киеву - РИА Новости, 13.07.2023
Путин оценил будущее зерновой сделки и прокомментировал помощь Запада Киеву
Россия подумает о продлении зерновой сделки, для этого есть еще несколько дней, сказал президент Владимир Путин в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:07
2023-07-13T20:34
россия
владимир путин
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия подумает о продлении зерновой сделки, для этого есть еще несколько дней, сказал президент Владимир Путин в эфире канала "Россия 24".&quot;Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний — и потом наше участие. Что я имею в виду: мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова&quot;, — добавил он.Путин напомнил о невыполненных условиях, на которых Москва согласилась обеспечить безопасность вывоза украинского зерна."Там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы — это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции и многие другие моменты. Ничего — хочу это подчеркнуть — вообще ничего не было сделано", — сказал российский лидер.Президент назвал такое положение вещей "игрой в одни ворота".&quot;Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но слушайте: хватит, в конце концов&quot;, — заявил глава государства.Он подчеркнул, что эта договоренность прежде всего и главным образом была направлена на помощь беднейшим странам мира. Рост же цен на продовольствие и удобрения связан не со спецоперацией на Украине, а с проколами в экономической политике западных стран, заявил Путин.&quot;Все решили свалить на Россию — что называется, с больной головы на здоровую. Мы здесь совершенно ни при чем&quot;, — указал он.При этом глава государства добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и сотрудники организации искренне стараются, чтобы условия зерновой сделки, касающиеся России, выполнялись. "Но у них ничего не получается. Потому что западные страны не собираются исполнять данные обещания", — объяснил Путин.Президент также сообщил, что не видел письма Гутерреша с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы.О западной помощи УкраинеКроме того, глава государства прокомментировал ситуацию с сотрудничеством НАТО и Киева.&quot;Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина и специальной военной операции, одна из причин — это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом&quot;, — сказал Путин.По его словам, вступление Украины в альянс сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене."Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу", — подчеркнул президент.Также Путин прокомментировал гарантии безопасности, которые Киев хочет получить от Запада.&quot;Теперь по поводу безопасности. Мы уже много раз говорили: любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность. И конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны&quot;, — объяснил российский лидер.Путин отметил, что для Москвы "нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в "Семерке", и Кремль не против обсуждения таких вопросов."Но еще раз повторяю: при обязательном условии обеспечения безопасности России", — подчеркнул президент.Говоря о поставках западного вооружения украинской армии, Путин напомнил, сколько надежд возлагалось на передачу ракет дальнего радиуса действия."Ну что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием ракет. То же самое и танки иностранного производства, боевые машины пехоты", — указал глава государства.Как рассказал Путин, "на вчерашний вечер танков только с 4 июня уничтожено 311 единиц", значительная часть из них, как минимум треть — западного производства, в том числе "Леопарды".&quot;А горят они (западные танки. — Прим. ред.) так же, как все остальные. Даже лучше, чем остальные, советского производства, известные Т-72&quot;, — добавил глава государства.При этом в ВСУ уже появились проблемы из-за западных боевых машин."Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят. Уничтожаются в первую очередь на поле боя. И это малоприятное обстоятельство, которое &lt;...&gt; мешает им использовать (боевые машины иностранного производства. — Прим. ред.)", — сказал президент.Путин подчеркнул, что поставки оружия не смогут изменить положение на поле боя, но усугубят ситуацию для украинской стороны и будут дальше разжигать конфликт.
https://ria.ru/20230713/sdelka-1884069437.html
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Путин о зерновой сделке и саммите НАТО
Путин о зерновой сделке и саммите НАТО
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россия, владимир путин, зерновая сделка, экономика
Россия, Владимир Путин, Зерновая сделка, Экономика
Путин оценил будущее зерновой сделки и прокомментировал помощь Запада Киеву

Путин назвал выполнение данных России обещаний условием продления зерновой сделки

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия подумает о продлении зерновой сделки, для этого есть еще несколько дней, сказал президент Владимир Путин в эфире канала "Россия 24".
«

"Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний — и потом наше участие. Что я имею в виду: мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова", — добавил он.

Путин напомнил о невыполненных условиях, на которых Москва согласилась обеспечить безопасность вывоза украинского зерна.
"Там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы — это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции и многие другие моменты. Ничего — хочу это подчеркнуть — вообще ничего не было сделано", — сказал российский лидер.
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Президент назвал такое положение вещей "игрой в одни ворота".
«

"Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но слушайте: хватит, в конце концов", — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что эта договоренность прежде всего и главным образом была направлена на помощь беднейшим странам мира. Рост же цен на продовольствие и удобрения связан не со спецоперацией на Украине, а с проколами в экономической политике западных стран, заявил Путин.
«

"Все решили свалить на Россию — что называется, с больной головы на здоровую. Мы здесь совершенно ни при чем", — указал он.

При этом глава государства добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и сотрудники организации искренне стараются, чтобы условия зерновой сделки, касающиеся России, выполнялись.
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"Но у них ничего не получается. Потому что западные страны не собираются исполнять данные обещания", — объяснил Путин.
Президент также сообщил, что не видел письма Гутерреша с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы.

О западной помощи Украине

Кроме того, глава государства прокомментировал ситуацию с сотрудничеством НАТО и Киева.
«

"Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина и специальной военной операции, одна из причин — это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом", — сказал Путин.

По его словам, вступление Украины в альянс сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.
"Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу", — подчеркнул президент.
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Также Путин прокомментировал гарантии безопасности, которые Киев хочет получить от Запада.
«

"Теперь по поводу безопасности. Мы уже много раз говорили: любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность. И конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны", — объяснил российский лидер.

Путин отметил, что для Москвы "нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в "Семерке", и Кремль не против обсуждения таких вопросов.
"Но еще раз повторяю: при обязательном условии обеспечения безопасности России", — подчеркнул президент.
Говоря о поставках западного вооружения украинской армии, Путин напомнил, сколько надежд возлагалось на передачу ракет дальнего радиуса действия.
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"Ну что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием ракет. То же самое и танки иностранного производства, боевые машины пехоты", — указал глава государства.
Как рассказал Путин, "на вчерашний вечер танков только с 4 июня уничтожено 311 единиц", значительная часть из них, как минимум треть — западного производства, в том числе "Леопарды".
«

"А горят они (западные танки. — Прим. ред.) так же, как все остальные. Даже лучше, чем остальные, советского производства, известные Т-72", — добавил глава государства.

При этом в ВСУ уже появились проблемы из-за западных боевых машин.
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"Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят. Уничтожаются в первую очередь на поле боя. И это малоприятное обстоятельство, которое <...> мешает им использовать (боевые машины иностранного производства. — Прим. ред.)", — сказал президент.
Путин подчеркнул, что поставки оружия не смогут изменить положение на поле боя, но усугубят ситуацию для украинской стороны и будут дальше разжигать конфликт.
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