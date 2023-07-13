https://ria.ru/20230713/sdelka-1884065983.html

Путин оценил будущее зерновой сделки и прокомментировал помощь Запада Киеву

Путин оценил будущее зерновой сделки и прокомментировал помощь Запада Киеву - РИА Новости, 13.07.2023

Путин оценил будущее зерновой сделки и прокомментировал помощь Запада Киеву

Россия подумает о продлении зерновой сделки, для этого есть еще несколько дней, сказал президент Владимир Путин в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:07

2023-07-13T19:07

2023-07-13T20:34

россия

владимир путин

зерновая сделка

экономика

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия подумает о продлении зерновой сделки, для этого есть еще несколько дней, сказал президент Владимир Путин в эфире канала "Россия 24"."Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний — и потом наше участие. Что я имею в виду: мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова", — добавил он.Путин напомнил о невыполненных условиях, на которых Москва согласилась обеспечить безопасность вывоза украинского зерна."Там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы — это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции и многие другие моменты. Ничего — хочу это подчеркнуть — вообще ничего не было сделано", — сказал российский лидер.Президент назвал такое положение вещей "игрой в одни ворота"."Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но слушайте: хватит, в конце концов", — заявил глава государства.Он подчеркнул, что эта договоренность прежде всего и главным образом была направлена на помощь беднейшим странам мира. Рост же цен на продовольствие и удобрения связан не со спецоперацией на Украине, а с проколами в экономической политике западных стран, заявил Путин."Все решили свалить на Россию — что называется, с больной головы на здоровую. Мы здесь совершенно ни при чем", — указал он.При этом глава государства добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и сотрудники организации искренне стараются, чтобы условия зерновой сделки, касающиеся России, выполнялись. "Но у них ничего не получается. Потому что западные страны не собираются исполнять данные обещания", — объяснил Путин.Президент также сообщил, что не видел письма Гутерреша с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы.О западной помощи УкраинеКроме того, глава государства прокомментировал ситуацию с сотрудничеством НАТО и Киева."Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина и специальной военной операции, одна из причин — это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом", — сказал Путин.По его словам, вступление Украины в альянс сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене."Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу", — подчеркнул президент.Также Путин прокомментировал гарантии безопасности, которые Киев хочет получить от Запада."Теперь по поводу безопасности. Мы уже много раз говорили: любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность. И конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны", — объяснил российский лидер.Путин отметил, что для Москвы "нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в "Семерке", и Кремль не против обсуждения таких вопросов."Но еще раз повторяю: при обязательном условии обеспечения безопасности России", — подчеркнул президент.Говоря о поставках западного вооружения украинской армии, Путин напомнил, сколько надежд возлагалось на передачу ракет дальнего радиуса действия."Ну что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием ракет. То же самое и танки иностранного производства, боевые машины пехоты", — указал глава государства.Как рассказал Путин, "на вчерашний вечер танков только с 4 июня уничтожено 311 единиц", значительная часть из них, как минимум треть — западного производства, в том числе "Леопарды"."А горят они (западные танки. — Прим. ред.) так же, как все остальные. Даже лучше, чем остальные, советского производства, известные Т-72", — добавил глава государства.При этом в ВСУ уже появились проблемы из-за западных боевых машин."Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят. Уничтожаются в первую очередь на поле боя. И это малоприятное обстоятельство, которое <...> мешает им использовать (боевые машины иностранного производства. — Прим. ред.)", — сказал президент.Путин подчеркнул, что поставки оружия не смогут изменить положение на поле боя, но усугубят ситуацию для украинской стороны и будут дальше разжигать конфликт.

https://ria.ru/20230713/sdelka-1884069437.html

https://ria.ru/20230713/sdelka-1883879598.html

https://ria.ru/20230713/nato-1883914965.html

https://ria.ru/20230712/reznikov-1883695380.html

https://ria.ru/20230712/tanki-1883799050.html

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россия, владимир путин, зерновая сделка, экономика