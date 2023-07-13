Рейтинг@Mail.ru
Зерновая сделка не повлияет на Тегеран, считает иранский депутат - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 13.07.2023 (обновлено: 09:41 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/sdelka-1883891719.html
Зерновая сделка не повлияет на Тегеран, считает иранский депутат
Зерновая сделка не повлияет на Тегеран, считает иранский депутат - РИА Новости, 13.07.2023
Зерновая сделка не повлияет на Тегеран, считает иранский депутат
Ситуация вокруг "зерновой сделки" не повлияет на рынок пшеницы в Иране, в случае дефицита зерна Тегеран докупит необходимые объемы зерна у Москвы и стран-членов РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:16
2023-07-13T09:41
экономика
россия
иран
тегеран (город)
владимир путин
дмитрий песков
евразийский экономический союз
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_213:654:2691:2048_1920x0_80_0_0_a9c412458c533220d5a384ab47548226.jpg
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг "зерновой сделки" не повлияет на рынок пшеницы в Иране, в случае дефицита зерна Тегеран докупит необходимые объемы зерна у Москвы и стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил РИА Новости депутат иранского парламента (меджлиса исламского совета) Забихолла Азами Сардуи. "Продление или невозобновление сделки по зерну между Россией и Украиной не повлияет на рынок пшеницы в Иране, так как мы близки к уровню полного самообеспечения производством пшеницы… Производство зерна достигло очень хороших цифр… поэтому количество, которое нам еще необходимо, может даже не превышать 2 миллионов тонн", - сказал иранский чиновник. По его словам, стратегические запасы пшеницы в Иране на данный момент практически достигают установленных объемов, однако в случае дефицита пшеницы в стране Тегеран сможет компенсировать его, закупив необходимые объемы пшеницы у стран ЕАЭС, в том числе и у России. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
https://ria.ru/20230713/sdelka-1883886678.html
https://ria.ru/20230712/sdelka-1883649748.html
россия
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_757:661:2607:2048_1920x0_80_0_0_1ec5527d0648653e4d3406fc686a0305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, иран, тегеран (город), владимир путин, дмитрий песков, евразийский экономический союз, оон, россельхозбанк, зерновая сделка
Экономика, Россия, Иран, Тегеран (город), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, ООН, Россельхозбанк, Зерновая сделка
Зерновая сделка не повлияет на Тегеран, считает иранский депутат

Иранский депутат: cитуация вокруг зерновой сделки не повлияет на рынок пшеницы в Иране

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна
Рабочий во время погрузки зерна - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг "зерновой сделки" не повлияет на рынок пшеницы в Иране, в случае дефицита зерна Тегеран докупит необходимые объемы зерна у Москвы и стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил РИА Новости депутат иранского парламента (меджлиса исламского совета) Забихолла Азами Сардуи.
"Продление или невозобновление сделки по зерну между Россией и Украиной не повлияет на рынок пшеницы в Иране, так как мы близки к уровню полного самообеспечения производством пшеницы… Производство зерна достигло очень хороших цифр… поэтому количество, которое нам еще необходимо, может даже не превышать 2 миллионов тонн", - сказал иранский чиновник.
По его словам, стратегические запасы пшеницы в Иране на данный момент практически достигают установленных объемов, однако в случае дефицита пшеницы в стране Тегеран сможет компенсировать его, закупив необходимые объемы пшеницы у стран ЕАЭС, в том числе и у России.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник
Вчера, 08:12
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Зерновая сделка не принесла пользы России, заявил эксперт
12 июля, 04:21
 
ЭкономикаРоссияИранТегеран (город)Владимир ПутинДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзООНРоссельхозбанкЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала