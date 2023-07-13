Зерновая сделка не повлияет на Тегеран, считает иранский депутат
Иранский депутат: cитуация вокруг зерновой сделки не повлияет на рынок пшеницы в Иране
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг "зерновой сделки" не повлияет на рынок пшеницы в Иране, в случае дефицита зерна Тегеран докупит необходимые объемы зерна у Москвы и стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил РИА Новости депутат иранского парламента (меджлиса исламского совета) Забихолла Азами Сардуи.
"Продление или невозобновление сделки по зерну между Россией и Украиной не повлияет на рынок пшеницы в Иране, так как мы близки к уровню полного самообеспечения производством пшеницы… Производство зерна достигло очень хороших цифр… поэтому количество, которое нам еще необходимо, может даже не превышать 2 миллионов тонн", - сказал иранский чиновник.
По его словам, стратегические запасы пшеницы в Иране на данный момент практически достигают установленных объемов, однако в случае дефицита пшеницы в стране Тегеран сможет компенсировать его, закупив необходимые объемы пшеницы у стран ЕАЭС, в том числе и у России.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.