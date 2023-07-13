ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник
Источник: ООН хочет продлить зерновую сделку, Анкара будет содействовать переговорам
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. ООН хочет продлить "зерновую сделку" минимум на два месяца, Анкара будет содействовать переговорам с Москвой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской зерновой инициативы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев - по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.
"Да, такое обращение имеется. Мы знакомы с его сутью. Предлагается продлить срок действия черноморской зерновой инициативы минимум на два месяца. Будем ждать реакции, надеемся на положительный отклик, будем содействовать со своей стороны переговорам", - сообщил собеседник агентства.
Срок действия "зерновой сделки" заканчивается 17 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.