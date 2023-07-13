https://ria.ru/20230713/sdelka-1883886678.html

ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник

ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник - РИА Новости, 13.07.2023

ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник

ООН хочет продлить "зерновую сделку" минимум на два месяца, Анкара будет содействовать переговорам с Москвой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:12

2023-07-13T08:12

2023-07-13T08:12

экономика

россия

москва

анкара (провинция)

дмитрий песков

антониу гутерреш

владимир путин

оон

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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. ООН хочет продлить "зерновую сделку" минимум на два месяца, Анкара будет содействовать переговорам с Москвой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской зерновой инициативы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев - по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники. "Да, такое обращение имеется. Мы знакомы с его сутью. Предлагается продлить срок действия черноморской зерновой инициативы минимум на два месяца. Будем ждать реакции, надеемся на положительный отклик, будем содействовать со своей стороны переговорам", - сообщил собеседник агентства. Срок действия "зерновой сделки" заканчивается 17 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230712/sdelka-1883838130.html

https://ria.ru/20230712/sdelka-1883649748.html

россия

москва

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, анкара (провинция), дмитрий песков, антониу гутерреш, владимир путин, оон, swift, евросоюз, зерновая сделка