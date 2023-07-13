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ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник - РИА Новости, 13.07.2023
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08:12 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/sdelka-1883886678.html
ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник
ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник - РИА Новости, 13.07.2023
ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник
ООН хочет продлить "зерновую сделку" минимум на два месяца, Анкара будет содействовать переговорам с Москвой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:12
2023-07-13T08:12
экономика
россия
москва
анкара (провинция)
дмитрий песков
антониу гутерреш
владимир путин
оон
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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. ООН хочет продлить "зерновую сделку" минимум на два месяца, Анкара будет содействовать переговорам с Москвой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской зерновой инициативы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев - по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники. "Да, такое обращение имеется. Мы знакомы с его сутью. Предлагается продлить срок действия черноморской зерновой инициативы минимум на два месяца. Будем ждать реакции, надеемся на положительный отклик, будем содействовать со своей стороны переговорам", - сообщил собеседник агентства. Срок действия "зерновой сделки" заканчивается 17 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230712/sdelka-1883838130.html
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экономика, россия, москва, анкара (провинция), дмитрий песков, антониу гутерреш, владимир путин, оон, swift, евросоюз, зерновая сделка
Экономика, Россия, Москва, Анкара (провинция), Дмитрий Песков, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, ООН, SWIFT, Евросоюз, Зерновая сделка
ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник

Источник: ООН хочет продлить зерновую сделку, Анкара будет содействовать переговорам

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. ООН хочет продлить "зерновую сделку" минимум на два месяца, Анкара будет содействовать переговорам с Москвой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской зерновой инициативы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев - по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.
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"Да, такое обращение имеется. Мы знакомы с его сутью. Предлагается продлить срок действия черноморской зерновой инициативы минимум на два месяца. Будем ждать реакции, надеемся на положительный отклик, будем содействовать со своей стороны переговорам", - сообщил собеседник агентства.
Срок действия "зерновой сделки" заканчивается 17 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
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ЭкономикаРоссияМоскваАнкара (провинция)Дмитрий ПесковАнтониу ГутеррешВладимир ПутинООНSWIFTЕвросоюзЗерновая сделка
 
 
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