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Эксперт оценил риски для украинских фермеров после отмены зерновой сделки - РИА Новости, 13.07.2023
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05:38 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/sdelka-1883879598.html
Эксперт оценил риски для украинских фермеров после отмены зерновой сделки
Эксперт оценил риски для украинских фермеров после отмены зерновой сделки - РИА Новости, 13.07.2023
Эксперт оценил риски для украинских фермеров после отмены зерновой сделки
Сельхозпроизводителям Украины придется нелегко, если зерновая сделка прекратит свое действие: возможностей для вывоза зерна из страны станет меньше, таким... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:38
2023-07-13T05:38
украина
экономика
россия
турция
оон
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сельхозпроизводителям Украины придется нелегко, если зерновая сделка прекратит свое действие: возможностей для вывоза зерна из страны станет меньше, таким мнением поделился с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "Фермерам Украины придется нелегко (в случае отмены зерновой сделки - ред.), поскольку тогда возможности для вывоза их зерна сократятся", - считает он. Однако, по его словам, эта ситуация может оказать давление на власти Украины с точки зрения перехода к переговорам с Россией. "Получение Украиной валютных доходов от экспорта зерна позволяет ей финансировать армию, наряду с другими источниками", - добавляет эксперт. Ранее Хазанов высказывал мнение, что зерновая сделка невыгодна не только для России, обязательства перед которой остались невыполненными, но и для европейских аграриев, несущих финансовые потери. Отмена же ее подтолкнет вверх цены на зерно и поможет европейскому АПК, уверен эксперт. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. МИД России заявлял, что, если не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.
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украина, экономика, россия, турция, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка
Украина, Экономика, Россия, Турция, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка
Эксперт оценил риски для украинских фермеров после отмены зерновой сделки

Эксперт Хазанов: украинским аграриям придется нелегко, если зерновую сделку не продлят

© РИА Новости / Н. Селюченко | Перейти в медиабанкПшеница в Киевской области
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Н. Селюченко
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сельхозпроизводителям Украины придется нелегко, если зерновая сделка прекратит свое действие: возможностей для вывоза зерна из страны станет меньше, таким мнением поделился с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
«
"Фермерам Украины придется нелегко (в случае отмены зерновой сделки - ред.), поскольку тогда возможности для вывоза их зерна сократятся", - считает он.
Однако, по его словам, эта ситуация может оказать давление на власти Украины с точки зрения перехода к переговорам с Россией. "Получение Украиной валютных доходов от экспорта зерна позволяет ей финансировать армию, наряду с другими источниками", - добавляет эксперт.
Ранее Хазанов высказывал мнение, что зерновая сделка невыгодна не только для России, обязательства перед которой остались невыполненными, но и для европейских аграриев, несущих финансовые потери. Отмена же ее подтолкнет вверх цены на зерно и поможет европейскому АПК, уверен эксперт.
Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть - меморандум Россия-ООН - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. МИД России заявлял, что, если не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.
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УкраинаЭкономикаРоссияТурцияООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделка
 
 
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