https://ria.ru/20230713/sanktsii-1883882041.html

В МИД не увидели признаков присоединения Африки к санкциям против России

В МИД не увидели признаков присоединения Африки к санкциям против России - РИА Новости, 13.07.2023

В МИД не увидели признаков присоединения Африки к санкциям против России

Москва не видит признаков, что африканские страны могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T06:47

2023-07-13T06:47

2023-07-13T06:47

россия

москва

украина

олег озеров

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва не видит признаков, что африканские страны могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров. "На данный момент ни одна африканская страна к санкциям против России не присоединилась. Мы не видим пока признаков того, что присоединится", – сказал Озеров. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. "Наоборот, мы видим, что африканские страны демонстрируют готовность, желание и политическую волю не только продолжать сотрудничество с Россией, но и расширять его", - добавил он.

https://ria.ru/20230713/sanktsii-1883871639.html

россия

москва

украина

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россия, москва, украина, олег озеров, владимир путин