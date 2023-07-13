https://ria.ru/20230713/sanktsii-1883882041.html
В МИД не увидели признаков присоединения Африки к санкциям против России
В МИД не увидели признаков присоединения Африки к санкциям против России - РИА Новости, 13.07.2023
В МИД не увидели признаков присоединения Африки к санкциям против России
Москва не видит признаков, что африканские страны могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T06:47
2023-07-13T06:47
2023-07-13T06:47
россия
москва
украина
олег озеров
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва не видит признаков, что африканские страны могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров. "На данный момент ни одна африканская страна к санкциям против России не присоединилась. Мы не видим пока признаков того, что присоединится", – сказал Озеров. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. "Наоборот, мы видим, что африканские страны демонстрируют готовность, желание и политическую волю не только продолжать сотрудничество с Россией, но и расширять его", - добавил он.
https://ria.ru/20230713/sanktsii-1883871639.html
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россия, москва, украина, олег озеров, владимир путин
Россия, Москва, Украина, Олег Озеров, Владимир Путин
В МИД не увидели признаков присоединения Африки к санкциям против России
Дипломат Озеров: признаков присоединения Африки к санкциям Запада против России нет