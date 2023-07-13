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Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/sammit-1883909824.html
Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО
Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО в Вильнюсе, так как Москва "столько уже сказала", и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:55
2023-07-13T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вильнюс
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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО в Вильнюсе, так как Москва "столько уже сказала", и умеющий читать все поймет, если ознакомится с декларацией стран G7 по помощи Украине. "Про Украину я даже не буду ничего говорить. Мы столько уже сказали. По-моему, мало-мальски понимающий человек, умеющий читать, если ознакомится с текстом, принятым в Вильнюсе по Украине, все поймет", - сказал Лавров на вопрос, стала ли новостью для Москвы риторика НАТО в Вильнюсе, а именно достаточно скромные обещания альянса Украине.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html
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в мире, украина, сергей лавров, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вильнюс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вильнюс, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО

Лавров заявил, что Россия уже достаточно сказала об украинском аспекте саммита НАТО

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО в Вильнюсе, так как Москва "столько уже сказала", и умеющий читать все поймет, если ознакомится с декларацией стран G7 по помощи Украине.
"Про Украину я даже не буду ничего говорить. Мы столько уже сказали. По-моему, мало-мальски понимающий человек, умеющий читать, если ознакомится с текстом, принятым в Вильнюсе по Украине, все поймет", - сказал Лавров на вопрос, стала ли новостью для Москвы риторика НАТО в Вильнюсе, а именно достаточно скромные обещания альянса Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Истерический" саммит. Зеленский заставил НАТО пойти на крайние меры
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛавровНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВильнюсСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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