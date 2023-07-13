https://ria.ru/20230713/sammit-1883909824.html

Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО

Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО в Вильнюсе, так как Москва "столько уже сказала", и... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:55

2023-07-13T10:55

2023-07-13T10:55

специальная военная операция на украине

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО в Вильнюсе, так как Москва "столько уже сказала", и умеющий читать все поймет, если ознакомится с декларацией стран G7 по помощи Украине. "Про Украину я даже не буду ничего говорить. Мы столько уже сказали. По-моему, мало-мальски понимающий человек, умеющий читать, если ознакомится с текстом, принятым в Вильнюсе по Украине, все поймет", - сказал Лавров на вопрос, стала ли новостью для Москвы риторика НАТО в Вильнюсе, а именно достаточно скромные обещания альянса Украине.

https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html

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Кирилл Волков

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