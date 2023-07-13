https://ria.ru/20230713/sammit-1883909824.html
Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО
Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО в Вильнюсе, так как Москва "столько уже сказала", и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:55
2023-07-13T10:55
2023-07-13T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883724155_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_165f997b045cba6e5f508f2a1d216014.jpg
ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО в Вильнюсе, так как Москва "столько уже сказала", и умеющий читать все поймет, если ознакомится с декларацией стран G7 по помощи Украине. "Про Украину я даже не буду ничего говорить. Мы столько уже сказали. По-моему, мало-мальски понимающий человек, умеющий читать, если ознакомится с текстом, принятым в Вильнюсе по Украине, все поймет", - сказал Лавров на вопрос, стала ли новостью для Москвы риторика НАТО в Вильнюсе, а именно достаточно скромные обещания альянса Украине.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html
украина
россия
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883724155_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_08cdbd626ad09caef922ae1071b3b9e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вильнюс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вильнюс, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров заявил, что не будет комментировать украинский аспект саммита НАТО
Лавров заявил, что Россия уже достаточно сказала об украинском аспекте саммита НАТО