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Подозреваемый в убийстве Ржицкого заявил, что ему за это ничего не обещали - РИА Новости, 13.07.2023
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17:33 13.07.2023 (обновлено: 17:43 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/rzhitskiy-1884043240.html
Подозреваемый в убийстве Ржицкого заявил, что ему за это ничего не обещали
Подозреваемый в убийстве Ржицкого заявил, что ему за это ничего не обещали - РИА Новости, 13.07.2023
Подозреваемый в убийстве Ржицкого заявил, что ему за это ничего не обещали
Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщил, что ему... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:33
2023-07-13T17:43
происшествия
украина
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщил, что ему за это ничего не обещали, он также утверждает, что не знал об увольнении Ржицкого из армии еще до начала спецоперации. Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По данным МВД РФ, подозреваемого в совершении убийства Сергея Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию. Денисенко арестовали до 10 сентября. "Ничего", - сказал Денисенко, отвечая на вопрос журналистов, что ему обещали за убийство. Он добавил, что не знал об увольнении Ржицкого из армии еще до начала спецоперации.
https://ria.ru/20230710/ubiystvo-1883406234.html
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происшествия, украина
Происшествия, Украина
Подозреваемый в убийстве Ржицкого заявил, что ему за это ничего не обещали

Подозреваемый в убийстве Ржицкого Денисенко утверждает, что ему за это ничего не обещали

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. 13 июля 2023
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. 13 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. 13 июля 2023
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщил, что ему за это ничего не обещали, он также утверждает, что не знал об увольнении Ржицкого из армии еще до начала спецоперации.
Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. По данным МВД РФ, подозреваемого в совершении убийства Сергея Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию. Денисенко арестовали до 10 сентября.
"Ничего", - сказал Денисенко, отвечая на вопрос журналистов, что ему обещали за убийство.
Он добавил, что не знал об увольнении Ржицкого из армии еще до начала спецоперации.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре
10 июля, 23:24
 
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