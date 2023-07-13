https://ria.ru/20230713/rzhd-1883950427.html

В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов

В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов - РИА Новости, 13.07.2023

В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов

РЖД готовы продавать в электронном виде 100% билетов на поезда, но есть пассажиры, которые к этому еще не готовы, сообщил замгендиректора компании Евгений... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:08

2023-07-13T13:08

2023-07-13T13:08

технологии

евгений чаркин

ржд

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РЖД готовы продавать в электронном виде 100% билетов на поезда, но есть пассажиры, которые к этому еще не готовы, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он напомнил, что в 2022 году РЖД продавали 63% билетов на поезда дальнего следования в электронном виде, в 2023 году эта цифра выросла до 76%. "Готовы ли мы 100%? 100% готовы. Но есть люди, которым пока сложно быть полностью в цифровом мире, которым нужно прийти либо позвонить в контакт-центр, либо прийти к кассе и получить физический контакт с РЖД. И мы обязаны уметь предоставлять абсолютно всем категориям граждан наши сервисы, именно поэтому, да, мы не 100% сейчас оцифрованы и какое-то время, наверное, не будем, потому что есть люди, которые к этому не готовы", - сказал Чаркин, выступая на Форуме будущих технологий.

https://ria.ru/20230706/bilety-1882497021.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

технологии, евгений чаркин, ржд