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В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов - РИА Новости, 13.07.2023
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13:08 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/rzhd-1883950427.html
В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов
В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов - РИА Новости, 13.07.2023
В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов
РЖД готовы продавать в электронном виде 100% билетов на поезда, но есть пассажиры, которые к этому еще не готовы, сообщил замгендиректора компании Евгений... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:08
2023-07-13T13:08
технологии
евгений чаркин
ржд
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РЖД готовы продавать в электронном виде 100% билетов на поезда, но есть пассажиры, которые к этому еще не готовы, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он напомнил, что в 2022 году РЖД продавали 63% билетов на поезда дальнего следования в электронном виде, в 2023 году эта цифра выросла до 76%. "Готовы ли мы 100%? 100% готовы. Но есть люди, которым пока сложно быть полностью в цифровом мире, которым нужно прийти либо позвонить в контакт-центр, либо прийти к кассе и получить физический контакт с РЖД. И мы обязаны уметь предоставлять абсолютно всем категориям граждан наши сервисы, именно поэтому, да, мы не 100% сейчас оцифрованы и какое-то время, наверное, не будем, потому что есть люди, которые к этому не готовы", - сказал Чаркин, выступая на Форуме будущих технологий.
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технологии, евгений чаркин, ржд
Технологии, Евгений Чаркин, РЖД
В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов

Замглавы РЖД Чаркин: не все пассажиры готовы к полному переходу на онлайн-продажу билетов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РЖД готовы продавать в электронном виде 100% билетов на поезда, но есть пассажиры, которые к этому еще не готовы, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин.
Он напомнил, что в 2022 году РЖД продавали 63% билетов на поезда дальнего следования в электронном виде, в 2023 году эта цифра выросла до 76%.
"Готовы ли мы 100%? 100% готовы. Но есть люди, которым пока сложно быть полностью в цифровом мире, которым нужно прийти либо позвонить в контакт-центр, либо прийти к кассе и получить физический контакт с РЖД. И мы обязаны уметь предоставлять абсолютно всем категориям граждан наши сервисы, именно поэтому, да, мы не 100% сейчас оцифрованы и какое-то время, наверное, не будем, потому что есть люди, которые к этому не готовы", - сказал Чаркин, выступая на Форуме будущих технологий.
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