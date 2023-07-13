https://ria.ru/20230713/russkoe-1884077606.html

Ямпольская прокомментировала запрет на песни на русском языке в Киеве

Ямпольская прокомментировала запрет на песни на русском языке в Киеве - РИА Новости, 13.07.2023

Ямпольская прокомментировала запрет на песни на русском языке в Киеве

Отменять русское в Киеве – значит, отменять Киев, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя новость о том, что в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:46

2023-07-13T20:46

2023-07-13T21:16

в мире

киев

елена ямпольская

госдума рф

киевский городской совет

культура

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отменять русское в Киеве – значит, отменять Киев, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя новость о том, что в Киеве запретили включать песни на русском языке в публичных местах. Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке, сообщила в четверг городская администрация. "Киев — исторически русский город. Другим он не был и не будет. Бороться с русским в Киеве — значит, бороться с самим Киевом. Отменять русское в Киеве — значит, отменять Киев", - сказала Ямпольская.

https://ria.ru/20230707/leps-1882810341.html

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в мире, киев, елена ямпольская, госдума рф, киевский городской совет