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Ямпольская прокомментировала запрет на песни на русском языке в Киеве - РИА Новости, 13.07.2023
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Культура
 
20:46 13.07.2023 (обновлено: 21:16 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/russkoe-1884077606.html
Ямпольская прокомментировала запрет на песни на русском языке в Киеве
Ямпольская прокомментировала запрет на песни на русском языке в Киеве - РИА Новости, 13.07.2023
Ямпольская прокомментировала запрет на песни на русском языке в Киеве
Отменять русское в Киеве – значит, отменять Киев, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя новость о том, что в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:46
2023-07-13T21:16
в мире
киев
елена ямпольская
госдума рф
киевский городской совет
культура
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отменять русское в Киеве – значит, отменять Киев, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя новость о том, что в Киеве запретили включать песни на русском языке в публичных местах. Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке, сообщила в четверг городская администрация. "Киев — исторически русский город. Другим он не был и не будет. Бороться с русским в Киеве — значит, бороться с самим Киевом. Отменять русское в Киеве — значит, отменять Киев", - сказала Ямпольская.
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в мире, киев, елена ямпольская, госдума рф, киевский городской совет
В мире, Киев, Елена Ямпольская, Госдума РФ, Киевский городской совет, Культура
Ямпольская прокомментировала запрет на песни на русском языке в Киеве

Ямпольская назвала запрет на исполнение песен на русском языке отменой Киева

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Ямпольская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отменять русское в Киеве – значит, отменять Киев, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя новость о том, что в Киеве запретили включать песни на русском языке в публичных местах.
Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке, сообщила в четверг городская администрация.
"Киев — исторически русский город. Другим он не был и не будет. Бороться с русским в Киеве — значит, бороться с самим Киевом. Отменять русское в Киеве — значит, отменять Киев", - сказала Ямпольская.
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КультураВ миреКиевЕлена ЯмпольскаяГосдума РФКиевский городской совет
 
 
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