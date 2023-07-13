Рейтинг@Mail.ru
Глава Казначейства ответил на вопрос об оплате налогов цифровым рублем - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/rubl-1883879877.html
Глава Казначейства ответил на вопрос об оплате налогов цифровым рублем
Глава Казначейства ответил на вопрос об оплате налогов цифровым рублем - РИА Новости, 13.07.2023
Глава Казначейства ответил на вопрос об оплате налогов цифровым рублем
Цифровой рубль пока не будет использоваться для обязательных платежей, например, при уплате налогов: важно, чтобы процесс его внедрения проходил естественно, с... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:40
2023-07-13T05:40
россия
роман артюхин
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155191/94/1551919443_0:239:2784:1805_1920x0_80_0_0_b881cf24f3797b73c70ea2580db1c528.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Цифровой рубль пока не будет использоваться для обязательных платежей, например, при уплате налогов: важно, чтобы процесс его внедрения проходил естественно, с учетом пользы и удобства для россиян, рассказал РИА Новости руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин. "Пока нет. Смотрите, мы из чего исходим. Для нас очень важно смотреть на естественность развития этого нового вида, по сути, безналичных денег. Они должны войти в жизнь, в практику. Они должны получить свое естественное применение. И тогда уже потом, в этом контексте мы будем смотреть, насколько все это удобно", - ответил он на вопрос, будет ли цифровой рубль использоваться в обязательных расчетах. "Если это удобно людям, например, заплатить налоги или, например, для нас какой-то цифровой след оставить при авансировании поставщиков, мы будем обязательно вписаны в эту инфраструктуру. Но, очевидно, мы не находимся в авангарде этого процесса", - добавил Артюхин. Госдума во вторник приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Банк России будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия.
https://ria.ru/20230712/rubl-1883722666.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155191/94/1551919443_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92fed5a3d83f7344fdb11cf9450e340c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роман артюхин, госдума рф, экономика
Россия, Роман Артюхин, Госдума РФ, Экономика
Глава Казначейства ответил на вопрос об оплате налогов цифровым рублем

Глава Казначейства Артюхин: цифровым рублем пока нельзя будет платить налоги

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального казначейства Роман Артюхин
Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Цифровой рубль пока не будет использоваться для обязательных платежей, например, при уплате налогов: важно, чтобы процесс его внедрения проходил естественно, с учетом пользы и удобства для россиян, рассказал РИА Новости руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин.
«
"Пока нет. Смотрите, мы из чего исходим. Для нас очень важно смотреть на естественность развития этого нового вида, по сути, безналичных денег. Они должны войти в жизнь, в практику. Они должны получить свое естественное применение. И тогда уже потом, в этом контексте мы будем смотреть, насколько все это удобно", - ответил он на вопрос, будет ли цифровой рубль использоваться в обязательных расчетах.
"Если это удобно людям, например, заплатить налоги или, например, для нас какой-то цифровой след оставить при авансировании поставщиков, мы будем обязательно вписаны в эту инфраструктуру. Но, очевидно, мы не находимся в авангарде этого процесса", - добавил Артюхин.
Госдума во вторник приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.
Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Банк России будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Центробанк разработал правила платформы цифрового рубля
Вчера, 13:54
 
РоссияРоман АртюхинГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала