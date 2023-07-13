https://ria.ru/20230713/rotatsiya-1883878666.html

Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.07.2023

Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы российской группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях на купянском направлении, а также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T05:05

2023-07-13T05:05

2023-07-13T05:05

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях на купянском направлении, а также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили миномет и гаубицу "Мста-Б" противника, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. "Артиллерией группировки сорваны две попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Новомлынск. Потери противника составили до отделения живой силы", - сообщил Зыбинский. Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1-й танковой армии расчет гаубицы Д-30 под командованием ефрейтора Романа Зыкова уничтожил миномет противника в районе Кисловки, а расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" - буксируемую гаубицу 2А65 "Мста-Б" в районе Песчаного.

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вооруженные силы украины