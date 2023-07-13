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Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/rotatsiya-1883878666.html
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы российской группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях на купянском направлении, а также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:05
2023-07-13T05:05
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях на купянском направлении, а также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили миномет и гаубицу "Мста-Б" противника, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. "Артиллерией группировки сорваны две попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Новомлынск. Потери противника составили до отделения живой силы", - сообщил Зыбинский. Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1-й танковой армии расчет гаубицы Д-30 под командованием ефрейтора Романа Зыкова уничтожил миномет противника в районе Кисловки, а расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" - буксируемую гаубицу 2А65 "Мста-Б" в районе Песчаного.
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вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на передовой на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская артиллерия
Российская артиллерия - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российская артиллерия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях на купянском направлении, а также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили миномет и гаубицу "Мста-Б" противника, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
"Артиллерией группировки сорваны две попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Новомлынск. Потери противника составили до отделения живой силы", - сообщил Зыбинский.
Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1-й танковой армии расчет гаубицы Д-30 под командованием ефрейтора Романа Зыкова уничтожил миномет противника в районе Кисловки, а расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" - буксируемую гаубицу 2А65 "Мста-Б" в районе Песчаного.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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