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Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы российской группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях на купянском направлении, а также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:05
2023-07-13T05:05
2023-07-13T05:05
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях на купянском направлении, а также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили миномет и гаубицу "Мста-Б" противника, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. "Артиллерией группировки сорваны две попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Новомлынск. Потери противника составили до отделения живой силы", - сообщил Зыбинский. Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1-й танковой армии расчет гаубицы Д-30 под командованием ефрейтора Романа Зыкова уничтожил миномет противника в районе Кисловки, а расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" - буксируемую гаубицу 2А65 "Мста-Б" в районе Песчаного.
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вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на передовой на Купянском направлении
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях на купянском направлении, а также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили миномет и гаубицу "Мста-Б" противника, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
"Артиллерией группировки сорваны две попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Новомлынск. Потери противника составили до отделения живой силы", - сообщил Зыбинский.
Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1-й танковой армии расчет гаубицы Д-30 под командованием ефрейтора Романа Зыкова уничтожил миномет противника в районе Кисловки, а расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" - буксируемую гаубицу 2А65 "Мста-Б" в районе Песчаного.