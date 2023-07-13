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Россия будет идти вперед собственным путем, заявил Путин - РИА Новости, 13.07.2023
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17:03 13.07.2023 (обновлено: 19:20 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/rossiya-1884033743.html
Россия будет идти вперед собственным путем, заявил Путин
Россия будет идти вперед собственным путем, заявил Путин - РИА Новости, 13.07.2023
Россия будет идти вперед собственным путем, заявил Путин
Россия не сдастся и будет идти вперед собственным путем, не изолируясь от мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:03
2023-07-13T19:20
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия не сдастся и будет идти вперед собственным путем, не изолируясь от мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы частно говорим в таких случаях: Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого. На внешние вызовы мы отвечаем только усилением качества и эффективности работы, распространением свободы", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые проходит в России 9–14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ. Там демонстрируются квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля – в открытые дни форума – высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк".
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Россия будет идти вперед собственным путем, заявил Путин

Путин: Россия будет идти вперед собственным путем и не станет изолироваться от мира

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия не сдастся и будет идти вперед собственным путем, не изолируясь от мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы частно говорим в таких случаях: Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого. На внешние вызовы мы отвечаем только усилением качества и эффективности работы, распространением свободы", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".
Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые проходит в России 9–14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ. Там демонстрируются квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля – в открытые дни форума – высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк".
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