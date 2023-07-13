https://ria.ru/20230713/rossiya-1884033743.html

Россия будет идти вперед собственным путем, заявил Путин

Россия будет идти вперед собственным путем, заявил Путин - РИА Новости, 13.07.2023

Россия будет идти вперед собственным путем, заявил Путин

Россия не сдастся и будет идти вперед собственным путем, не изолируясь от мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:03

2023-07-13T17:03

2023-07-13T19:20

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия не сдастся и будет идти вперед собственным путем, не изолируясь от мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы частно говорим в таких случаях: Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого. На внешние вызовы мы отвечаем только усилением качества и эффективности работы, распространением свободы", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые проходит в России 9–14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ. Там демонстрируются квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля – в открытые дни форума – высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк".

https://ria.ru/20230702/otnosheniya-1881789375.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика