https://ria.ru/20230713/rosgvardiya-1883976840.html
Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время
Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время - РИА Новости, 13.07.2023
Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время
Поправка в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой будет внесена в ближайшее время, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:19
2023-07-13T14:19
2023-07-13T14:19
вячеслав володин
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поправка в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой будет внесена в ближайшее время, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Что касается поправки в законодательство в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой, насколько я знаю, (глава комитета ГД по информполитике Александр - ред.) Хинштейн совместно с Росгвардией и правительством подготовил, она в ближайшее время будет внесена", - сказал он в ходе пленарного заседания. Глава ведомства Виктор Золотов заявил в конце июня, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки.
https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880789096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, безопасность
Вячеслав Володин, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Безопасность
Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время
Володин: поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ГД в ближайшее время