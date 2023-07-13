Рейтинг@Mail.ru
Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/rosgvardiya-1883976840.html
Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время
Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время - РИА Новости, 13.07.2023
Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время
Поправка в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой будет внесена в ближайшее время, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:19
2023-07-13T14:19
вячеслав володин
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814756642_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_b16b1908b7ac759b699fe104f4f2a184.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поправка в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой будет внесена в ближайшее время, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Что касается поправки в законодательство в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой, насколько я знаю, (глава комитета ГД по информполитике Александр - ред.) Хинштейн совместно с Росгвардией и правительством подготовил, она в ближайшее время будет внесена", - сказал он в ходе пленарного заседания. Глава ведомства Виктор Золотов заявил в конце июня, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки.
https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880789096.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814756642_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_ebfe61f2860da5dd57b4de7d8a204ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, безопасность
Вячеслав Володин, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Безопасность
Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время

Володин: поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ГД в ближайшее время

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБТР с военнослужащими Росгвардии РФ
БТР с военнослужащими Росгвардии РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
БТР с военнослужащими Росгвардии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поправка в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой будет внесена в ближайшее время, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Что касается поправки в законодательство в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой, насколько я знаю, (глава комитета ГД по информполитике Александр - ред.) Хинштейн совместно с Росгвардией и правительством подготовил, она в ближайшее время будет внесена", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Глава ведомства Виктор Золотов заявил в конце июня, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки.
Сотрудник Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В Росгвардии заявили, что танки повысят эффективность ведомства в ходе СВО
27 июня, 20:20
 
Вячеслав ВолодинВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала