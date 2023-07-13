https://ria.ru/20230713/rosgvardiya-1883976840.html

Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время

Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время - РИА Новости, 13.07.2023

Поправку об оснащении Росгвардии тяжелой техникой внесут в ближайшее время

Поправка в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой будет внесена в ближайшее время, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:19

2023-07-13T14:19

2023-07-13T14:19

вячеслав володин

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Поправка в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой будет внесена в ближайшее время, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Что касается поправки в законодательство в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой, насколько я знаю, (глава комитета ГД по информполитике Александр - ред.) Хинштейн совместно с Росгвардией и правительством подготовил, она в ближайшее время будет внесена", - сказал он в ходе пленарного заседания. Глава ведомства Виктор Золотов заявил в конце июня, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки.

https://ria.ru/20230627/rosgvardiya-1880789096.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав володин, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, безопасность