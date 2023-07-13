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В Улан-Удэ объявили режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек
В Улан-Удэ объявили режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек - РИА Новости, 13.07.2023
В Улан-Удэ объявили режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек
Режим повышенной готовности ввели в столице Бурятии в связи с повышением уровня воды в реках Уда и Селенга, сообщает мэрия города. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T07:11
2023-07-13T07:11
2023-07-13T07:11
селенга
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 13 июл – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в столице Бурятии в связи с повышением уровня воды в реках Уда и Селенга, сообщает мэрия города. "С 9.30 утра (4.30 мск) 13 июля из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда на территории Улан-Удэ введен режим "повышенная готовность", - говорится в сообщении. Решение принято утром на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям города Улан-Удэ. Отмечается, что администрация города ведет ежесуточный мониторинг уровня воды в реках Селенга и Уда, также проводится работа по оповещению населения о возможном подтоплении частных домов, готовятся пункты временного размещения на случай эвакуации. Также в Советском и Октябрьском районах Улан-Удэ, чьи территории попадают в зону возможного паводка, проводятся подворовые обходы, актуализируются списки проживающих. "Спецтехника комбината по благоустройству готова для проведения мероприятий в зонах возможного подтопления на реках Селенга и Уда, обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории", - добавили в мэрии. По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 13 июля на реке Селенга уровень воды составляет 218 сантиметров, на реке Уда - 149 сантиметров. При этом выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 сантиметров. В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъем уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.
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селенга, улан-удэ, советский , происшествия
Селенга, Улан-Удэ, Советский , Происшествия
В Улан-Удэ объявили режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек
В Улан-Удэ объявили режим повышенной готовности из-за уровня воды в реках Уда и Селенга
УЛАН-УДЭ, 13 июл – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в столице Бурятии в связи с повышением уровня воды в реках Уда и Селенга, сообщает мэрия города.
«
"С 9.30 утра (4.30 мск) 13 июля из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда на территории Улан-Удэ введен режим "повышенная готовность", - говорится в сообщении.
Решение принято утром на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям города Улан-Удэ. Отмечается, что администрация города ведет ежесуточный мониторинг уровня воды в реках Селенга и Уда, также проводится работа по оповещению населения о возможном подтоплении частных домов, готовятся пункты временного размещения на случай эвакуации. Также в Советском
и Октябрьском районах
Улан-Удэ, чьи территории попадают в зону возможного паводка, проводятся подворовые обходы, актуализируются списки проживающих.
"Спецтехника комбината по благоустройству готова для проведения мероприятий в зонах возможного подтопления на реках Селенга и Уда, обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории", - добавили в мэрии.
По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 13 июля на реке Селенга уровень воды составляет 218 сантиметров, на реке Уда - 149 сантиметров. При этом выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Уды и Селенги 230 сантиметров. В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъем уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.
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