https://ria.ru/20230713/realme-1884047625.html

Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России

Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России - РИА Новости, 13.07.2023

Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России

Компания realme объявила о старте продаж новой серии смартфонов realme 11 Pro в России, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:26

2023-07-13T20:26

2023-07-13T20:26

технологии

россия

realme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884047152_0:158:2048:1310_1920x0_80_0_0_0207b4365171c897e026ef2dfb459945.jpg

Компания realme объявила о старте продаж новой серии смартфонов realme 11 Pro в России, сообщает пресс-служба компании.В линейку вошли модели 11 Pro и 11 Pro+, которые получили флагманский изогнутый экран с частотой 120 Гц и премиальный корпус из экокожи с дизайном от известного итальянского дизайнера Маттео Менотто. Кроме того, старшая модель realme 11 Pro+ оснащена передовой камерой 200 мегапикселей с оптической стабилизацией и первой в мире функцией SuperZoom (СуперЗум) на базе сенсора Samsung ISOCELL HP3, а также быстрой зарядкой мощностью 100 Вт и емким аккумулятором 5000 мАч. Смартфон 11 Pro в свою очередь получил камеру 100 мегапикселей с оптической стабилизацией и функцией ProLight (ПроЛайт) и аккумулятор 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе обоих устройств — процессор последнего поколения MediaTek Dimensity 7050.ДизайнПри создании дизайна серии realme 11 Pro Маттео Менотто вдохновлялся городскими пейзажами столицы мировой моды, Милана. В частности, устройства, выполненные в бежевом цвете, были вдохновлены теми мгновениями городского пейзажа, когда солнце на рассвете окрашивает в золотистые тона каменные здания по обе стороны от уходящей вдаль улицы. Круглый объектив камеры напоминает восходящее солнце, желтая линия посередине — улицу, а бежевый оттенок — цвет стен миланских домов.Кроме этого, для любителей подбирать гаджеты под свой образ и индивидуальный стиль, серия realme 10 Pro также доступна в классическом черном цвете, а старшая модель realme 11 Pro+ получит еще и уникальный зеленый цвет.Realme давно стала одним из законодателей моды в мире смартфонов и умных устройств. Компания старается развивать свой авторский уникальный дизайн с помощью собственной студии realme и сотрудничеству с именитыми художниками, чтобы сделать свои устройства еще более выразительными. Именно поэтому все элементы дизайна новых моделей realme 11 Pro демонстрируют, что это не просто смартфоны, а еще и элегантные аксессуары, способные дополнить индивидуальность владельца. Задняя крышка гаджетов покрыта экокожей премиум-класса, а расположенный посередине шов с трехмерным контуром напоминает отделку роскошных кожаных сумок.КамераНовые смартфоны позволят пользователям запечатлеть все важные моменты и воплотить любые креативные идеи благодаря передовому блоку камер. Старшая модель серии, realme 11 Pro+, получила основной модуль Samsung ISOCELL HP3 со сверхвысоким разрешением 200 мегапикселей, оптической стабилизацией изображения и функцией 4х-кратного SuperZoom. Размер сенсора составляет 1/1,4 дюйма, а апертура — f/1,69, поэтому даже кадры, снятые в условиях низкой освещенности, будут выглядеть яркими и качественными. Создавать эффектные фото даже при слабом освещении поможет технология биннинга. При ярком свете можно использовать режим 200 мегапикселей с размером пикселя 0,56 микрона, если освещение слабое — режим 50 мегапикселей, при котором четыре пикселя объединяются в один размером 1,12 микрона, а при съемке в темноте оптимальным будет режим 12,5 мегапикселя с объединением 16 пикселей в один размером 2,24 микрона.Для того, чтобы запечатлеть объекты, которые находятся вдали, смартфон realme 11 Pro+ оснащен режимом SuperZoom, при котором в одном объективе применяются три фокусных расстояния. Благодаря этому объект можно приблизить в 2 и в 4 раза, не снижая качество фото. Новая функция AutoZoom (АвтоЗум) в модели 11 Pro делает создание фото еще проще и приятнее: достаточно одного нажатия кнопки, чтобы смартфон распознал выделенную область и интеллектуально приблизил ее, выбрав оптимальный вариант обрезки.Передовую камеру смартфонов обеих моделей дополняют интеллектуальные алгоритмы обработки изображений.Обновленная функция оптической стабилизации позволяет снимать плавное экшн-видео: защита от встряски по всем четырем осям стала на 180% выше по сравнению с предыдущим поколением.Модель realme 11 Pro также получила камеру высокого разрешения 100 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения и функцией ProLight. Она объединяет три основные составляющие, которые в комплексе обеспечивают отличное качество изображения. Двойная система стабилизации OIS (оптическая стабилизация изображения) + EIS (цифровая стабилизация изображения) позволяет максимально компенсировать колебания камеры во время экспозиции, чтобы снимки были четкими даже при использовании долгой выдержки. Большой размер сенсора захватывает максимальное количество света. А система интеллектуального шумоподавления эффективно избавляется от шумов на фото, снятых при низком освещении.ПроизводительностьСерия realme 11 Pro оснащена мощным и энергоэффективным чипом MediaTek Dimensity 7050 на базе 6-нм техпроцесса. Центральный процессор смартфона состоит из 8 ядер, 2 из которых — производительные ARM Cortex-A78 с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц, а 6 — энергоэффективные ARM Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц. За эффектную картинку в видеоиграх отвечает графический процессор Mali-G68.Для быстрой работы приложений и плавного гейминга realme 11 Pro+ также получил до 12 ГБ ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. При необходимости объем оперативной памяти можно увеличить еще на 12 ГБ, преобразовав постоянную память в виртуальную оперативную с помощью обновленной технологии DRAM (динамическая оперативная память).ДисплейСерия realme 11 Pro оснащена AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) дисплеем диагональю 6,7 дюйма c частотой обновления 120 Гц. Его полезная площадь составляет целых 93,65% благодаря сверхтонкой рамке: 2,33 миллиметра снизу, 1,81 миллиметра сверху и 1,41 миллиметра по бокам устройства. Контрастность дисплея смартфонов серии realme 11 Pro составляет 5000000:1, а цветовой охват соответствует 100% по стандарту DCI-P3. В сочетании с разрешением 2412x1080 и общим количеством цветов более 1 миллиарда это обеспечивает максимально реалистичную и яркую картинку.Разработанный инженерами realme алгоритм защиты от случайных прикосновений X-touch (Икс-тач) увеличивает зону защиты на 20% по сравнению с предыдущим поколением, чтобы использование смартфона было еще комфортнее. Технология распознает до 11 вариантов прикосновения, минимизируя вероятность случайного клика.Чтобы глаза владельца смартфона не уставали, дисплей не мерцает: он получил ШИМ-подсветку со сверхвысокой частотой 2160 Гц. Это один из лучших показателей в отрасли. Кроме того, экран смартфона точно передает цвета при низкой яркости, чтобы обеспечить максимальный комфорт для глаз. Безопасность смартфона для зрения подтверждена сертификацией от престижной немецкой лаборатории TUV Rheinland. Также смартфон получил сертификат о минимальном количестве вредного синего света.Аккумулятор со скоростной зарядкойВ комплекте с realme 11 Pro+ поставляется зарядное устройство SUPERVOOC (СуперВУК) мощностью 100 Вт. Устройство сочетает в себе компактный размер, высокую скорость подзарядки и высочайший уровень надежности, за который отвечают 38 уровней защиты. В частности, цепи контроля безопасности отключают устройство при нарушении параметров зарядки. Устройство полностью заряжается с 0 до 100% всего за 26 минут.Емкий аккумулятор 5000 мАч, которым оснащены оба устройства серии realme 11 Pro, состоит из двух ячеек по 2500 мАч каждая. Таким образом энергия заряда разделяется на два потока, что снижает выделение тепла при сохранении высокой эффективности. В режиме звонков смартфон способен работать без подзарядки 29,09 часа, при использовании мессенджеров — 21,46 часа, а при воспроизведении музыки — 23,36 часа.Мощность зарядного блока realme 11 Pro составляет 67 Вт, что позволяет смартфону крайне быстро восполнять заряд.Цена, доступность, акцииСмартфоны доступны по цене от 29 999 рублей за модель 11 Pro и от 35 999 рублей за 11 Pro+.ㅤРЕКЛАМАООО "МВМ"; ИНН: 7707548740erid: 4CQwVszH9pUiLDX9tPr

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, realme