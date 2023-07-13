https://ria.ru/20230713/realme-1883769525.html

Обзор смартфонов realme 11 Pro и realme 11 Pro+: единство форм

Обзор смартфонов realme 11 Pro и realme 11 Pro+: единство форм - РИА Новости, 13.07.2023

Обзор смартфонов realme 11 Pro и realme 11 Pro+: единство форм

Компания realme стремительно обновляет модельный ряд своих смартфонов — "номерные" realme 11 Pro и realme 11 Pro+ гораздо более схожи друг с другом, чем это... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:20

2023-07-13T20:20

2023-07-13T20:20

технологии

realme

россия

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Компания realme стремительно обновляет модельный ряд своих смартфонов — "номерные" realme 11 Pro и realme 11 Pro+ гораздо более схожи друг с другом, чем это было в предыдущем поколении. С этими смартфонами производитель выходит на качественно иной уровень, который задает планку всему среднему классу.Дизайнrealme 11 Pro и realme 11 Pro+ — это отход от типичного "глянцевого" дизайна, которым отличалась "номерная" серия. Производитель активно сотрудничал с известным итальянским дизайнером Матео Менното.Описывая внешний вид смартфонов в лирических тонах, дизайнер сравнивает его с восходом солнца над улицами Милана: круглый объектив камеры напоминает восходящее солнце, желтая линия посередине символизирует улицу, уходящую вдаль, а цвет, использованный для этого образа — бежевый — напоминает цвет солнца, разливающегося на каменные здания.Речь идет о "кожаной" версии оформления: пользователи распробовали покрытие из веган-кожи, которым уже щеголяли старшие модели realme. Если вам этот материал не нравится, можно выбрать практичный вариант с оформлением из матового черного пластика.Pro-версии "номерной" линейки выглядят гораздо дороже и премиальнее, чем они есть на самом деле. Рамка корпуса тут пластиковая, а кнопки включения и регулировки громкости могли давать и более приятный тактильный отклик при нажатии.ДисплейСмартфоны не только выполнены в едином дизайне, они получили и абсолютно идентичный экран — это предтоповая 6,7-дюймовая AMOLED-матрица (активная матрица на органических светодиодах) с разрешением 1080 x 2412 пикселей и поддержкой HDR10+ (расширенный динамический диапазон).realme одной из первых начала внедрять экраны со скошенными боковыми краями в массовый сегмент смартфонов. Теперь realme 11 Pro и realme 11 Pro+ именно такая геометрия закаленного стекла. У такого решения найдется немало критиков среди любителей наклеить защитное стекло, но зато свайпы — эталон удобства!Здесь есть модные 120 Гц — причем устройства способны в принудительном режиме держать высокую герцовку во множестве приложений. Присутствует и адаптивный режим, когда система сама определяет, сколько герц ей нужно.В экране заявлены сенсорный отклик 360 Гц и высокочастотный ШИМ 2160 Гц. И если первое заинтересует скорее геймеров, то вот история с ШИМ, незаметным человеческому глазу, порадует практически каждого пользователя.Производительность и коммуникацииОбе новинки работают на условно новом чипсете Dimensity 7050 5G от MediaTek. Почему условно? Тайваньский чипмейкер переименовал Dimensity 1080, тот самый процессор, что скрывается внутри у недавнего realme 10 Pro+.Это восьмиядерная платформа с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Техпроцесс тут 6-нм. За графику отвечает подсистема Mali-G68 MC4. В бенчмарке AnTuTu (АнТуТу) смартфоны набирают более 500 тысяч баллов.Платформа обеспечивает смартфонам средне-высокую производительность в играх. Так, в Genshin Impact (Геншин Импакт) не наблюдается просадок фреймрейта, а "Танки" дают выставить максимальную графику. В повседневных задачах realme 11 Pro и realme 11 Pro+ воспринимаются, как крайне шустрые устройства — лагов и подергиваний интерфейса не замечено.Компания realme на объеме памяти для своих новинок не экономит — минимальная версия realme 11 Pro начинается с 8/128 ГБ, а максимальный вариант realme 11 Pro+, предлагаемый в России, включает накопитель на 512 ГБ и ОЗУ объемом 12 ГБ. Какую бы версию вы не выбрали, в ней будет поддержка DRAM (динамическая оперативная память), которая с помощью программного обеспечения позволяет преобразовывать постоянную память в виртуальную оперативную для обеспечения многозадачности операций.realme 11 Pro и realme 11 Pro+ получили россыпь современных интерфейсов и коммуникаций. Здесь и поддержка сетей пятого поколения, и Wi-Fi 6, есть и всевозможные навигационные стандарты. Не забыт любимый россиянами чип NFC — и пусть Google Pay давно в России не работает, но с альтернативными платежными системами вполне можно расплачиваться смартфоном. Можно посетовать на отсутствие аудиоджека, но эпоха проводных наушников закончена, а новинки работают с кодеком aptX HD (ЭйПиТиИкс ЭйчДи), обеспечивающим высококачественное звучание по Bluetooth.Оба смартфона работают с фирменной оболочкой realme UI 4.0, в основе которой лежит Android 13. Наиболее заметной визуальной особенностью новой версии оболочки является тема Aquamorphic (Акваморфная), которая предлагает современный, чистый взгляд на операционку Google. В отдельном меню "Лаборатория realme" собраны экспериментальные функции, вроде замера частоты сердцебиения с помощью подэкранного сканера. Отдельно в компании обещают два поколения обновлений ОС и три года обновлений безопасности для realme 11 Pro и Pro+.КамераКамерные модули — одно из двух отличий realme 11 Pro и realme 11 Pro+. И если внешне кругляши на задней панели и выглядят идентично, то вот начинка их серьезно отличается.11 Pro получил два сенсора в основном модуле — основной 100-Мп и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп. Главная камера представляет собой новую разработку OmniVision (ОмниВижн). Сенсор дополнен 26-мм объективом, имеет поддержку фазового автофокуса и оптической стабилизации изображения SuperOIS. По умолчанию снимки 11 Pro делаются в разрешении 12 Мп — повышенная четкость доступна в специальном разделе "Камеры".Гораздо интереснее система камер, которая досталась 11 Pro+: здесь впервые для среднего класса применяется основной сенсор на 200 Мп. Это датчик Samsung ISOCELL HP3, буквально нашпигованный современными технологиями. Автофокусировка Super QPD (Супер КьюПиДи) способна обнаруживать фазовые изменения как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, обеспечивая надежный фокус. 4-осевая стабилизация работает на основе гироскопа.Отличаются и другие датчики — "плюс" получил 8-Мп камеру со сверхширокоугольной линзой и 2-мп макросенсор.С точки зрения качества конечных снимков, realme 11 Pro+ представляется одним из самых интересных смартфонов в среднем классе. Основная камера в автоматическом режиме сохраняет 12,5-мегапиксельные фотографии. Днем такие фото вполне можно назвать флагманскими. Деталей на них предостаточно, шума нет, динамический диапазон велик, цвета реалистичны.Благодаря огромному разрешению, в камере реализован фиксированный 2x и 4x цифровой зум. В первом детали практически не теряются и качество остается очень высоким. В четырехкратном разрешении уже появляется некая размытость, но как рабочий инструмент этот режим будет востребован.Фотографии, снятые на основную камеру realme 11 Pro+ в ночном режиме, получаются превосходными — они яркие и с хорошей экспозицией, с широким динамическим диапазоном, приятной насыщенностью цветов и без шумов.Оба смартфона умеют снимать видео в максимальном разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Детализация таких роликов довольно высокая, а стабилизация неплохо справляется с тряской.Еще одно отличие realme 11 Pro и realme 11 Pro+ заключено во фронтальных камерах — если у первого ее разрешение 16 Мп, то старшая модель щеголяет 32-Мп датчиков. Впрочем, реального преимущества по качеству "себяшек" мы не заметили.Звук, безопасность и автономностьСмартфоны получили гибридную стереопару — громкому мультимедийному динамику на нижней грани подпевает разговорный. Система сбалансирована, хотя нижний громче и, возможно, немного более басовито звучит.Подэкранные сканеры отпечатка пальцев перестали быть экзотикой, а компания realme стала одним из пионеров популяризации этой технологии. Датчик в смартфоне быстро и четко отрабатывает нажатие, особенно, если на этапе настройки вы уделили чуть больше внимания регистрации отпечатка. Есть и разблокировка по лицу, на которую можно назначить, например, запуск "Сейфа" с файлами или запароленного приложения.Последнее по списку, но не последнее по важности отличие realme 11 Pro и realme 11 Pro+ заключено в автономности. Вернее, время автономной работы тут одинаково, ведь аккумулятор емкостью 5000 мАч идентичен. А вот скорость проводной зарядки разная — 67 против 100 Вт с фирменной технологией SuperVOOC (СуперВУК). "Плюс" смог восстановить 27% заряда за пять минут, 63% за 15 минут, а на полную емкость ушло ровно 28 минут.ИтогоСнова компания realme удивляет — новые "номерные" смартфоны отличаются свежим дизайном, премиальными фишками и великолепной начинкой. Отличий realme 11 Pro от realme 11 Pro+, старшая модель понравится тем, кто ищет что-то новое в мобильной фотографии и хочет получить поистине сверхбыструю зарядку.Смартфоны поступили в продажу в России 13 июля. Базовая версия realme 11 Pro с объемом памяти 128 ГБ на старте продаж будет предлагаться за 29 999 рублей, вариант 8/256 ГБ — 32 999 рублей. realme 11 Pro+ с накопителем на 256 ГБ обойдется в 35 999 рублей, а топовая версия 12/512 ГБ — 39 999 рублей.Но и это не все, в realme обещают различные бонусы при покупке смартфонов до начала августа: от трехлетней подписки на сервис Изи Иви до VK Капсула Нео в подарок. ㅤРЕКЛАМАООО "МВМ"; ИНН: 7707548740erid: 4CQwVszH9pUiL79xcd5

https://ria.ru/20230208/realme-1850060502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, realme, россия