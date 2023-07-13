https://ria.ru/20230713/raketa-1884048883.html

Над Мелитополем сбили украинскую ракету

Над Мелитополем сбили украинскую ракету - РИА Новости, 13.07.2023

Над Мелитополем сбили украинскую ракету

В небе над Мелитополем российская система ПВО сбила украинскую ракету, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:48

2023-07-13T17:48

2023-07-13T17:57

специальная военная операция на украине

россия

мелитополь

запорожская область

киев

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 13 июл — РИА Новости. В небе над Мелитополем российская система ПВО сбила украинскую ракету, сообщили журналистам в оперативных службах города."В 17.35 боевики террористического киевского режима совершили попытку нанести огневой удар по Мелитополю. Успешно отработала система ПВО ВС РФ", - сообщили в оперативных службах.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

россия

мелитополь

запорожская область

киев

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россия, мелитополь, запорожская область, киев, вооруженные силы рф