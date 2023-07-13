https://ria.ru/20230713/raketa-1884048883.html
Над Мелитополем сбили украинскую ракету
Над Мелитополем сбили украинскую ракету - РИА Новости, 13.07.2023
Над Мелитополем сбили украинскую ракету
В небе над Мелитополем российская система ПВО сбила украинскую ракету, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:48
2023-07-13T17:48
2023-07-13T17:57
специальная военная операция на украине
россия
мелитополь
запорожская область
киев
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 13 июл — РИА Новости. В небе над Мелитополем российская система ПВО сбила украинскую ракету, сообщили журналистам в оперативных службах города."В 17.35 боевики террористического киевского режима совершили попытку нанести огневой удар по Мелитополю. Успешно отработала система ПВО ВС РФ", - сообщили в оперативных службах.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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россия, мелитополь, запорожская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мелитополь, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы РФ
Над Мелитополем сбили украинскую ракету
Российские системы ПВО сбили украинскую ракету над Мелитополем