https://ria.ru/20230713/pvo-1883974382.html

Средства ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS

Средства ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS - РИА Новости, 13.07.2023

Средства ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS

Российская противовоздушная оборона в ходе спецоперации за сутки сбила 11 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:11

2023-07-13T14:11

2023-07-13T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в ходе спецоперации за сутки сбила 11 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены 14 украинских беспилотников в районах Любимовки и Урожайного в Запорожской области, Петровского, Яковлевки, Соледара и Зайцево в ДНР, Верхнекаменки, Червонопоповки и Кременной в ЛНР.

https://ria.ru/20230713/ukraina-1883950141.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия