https://ria.ru/20230713/pvo-1883974382.html
Средства ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS
Средства ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS - РИА Новости, 13.07.2023
Средства ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS
Российская противовоздушная оборона в ходе спецоперации за сутки сбила 11 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:11
2023-07-13T14:11
2023-07-13T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в ходе спецоперации за сутки сбила 11 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожены 14 украинских беспилотников в районах Любимовки и Урожайного в Запорожской области, Петровского, Яковлевки, Соледара и Зайцево в ДНР, Верхнекаменки, Червонопоповки и Кременной в ЛНР.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883950141.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Средства ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS
Минобороны: российские средства ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS