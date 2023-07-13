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Путин: стамбульский проект соглашения России и Украины был приемлемым - РИА Новости, 13.07.2023
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20:12 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/putin-1884074705.html
Путин: стамбульский проект соглашения России и Украины был приемлемым
Путин: стамбульский проект соглашения России и Украины был приемлемым - РИА Новости, 13.07.2023
Путин: стамбульский проект соглашения России и Украины был приемлемым
Проект соглашения между Россией и Украиной, подготовленный в Стамбуле, содержал положения о гарантиях безопасности для Киева и был в целом приемлемым, заявил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:12
2023-07-13T20:12
россия
владимир путин
украина
стамбул
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Проект соглашения между Россией и Украиной, подготовленный в Стамбуле, содержал положения о гарантиях безопасности для Киева и был в целом приемлемым, заявил президент РФ Владимир Путин. &quot;В проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который потом был выброшен в мусорное ведро украинским режимом, очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины. Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом я считаю, что этот документ был приемлемым&quot;, - сказал он в эфире канала &quot;Россия 24&quot;.В июне Путин представил африканской делегации подготовленный весной 2022 года проект стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В нем, как заявил президент РФ, было прописано всё: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава. Российский лидер тогда напомнил, что после того, как РФ отвела войска от Киева, украинские власти отказались от этого соглашения.
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россия, владимир путин, украина, стамбул
Россия, Владимир Путин, Украина, Стамбул
Путин: стамбульский проект соглашения России и Украины был приемлемым

Путин: проект соглашения между Россией и Украиной, подготовленный в Стамбуле, был приемлем

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Проект соглашения между Россией и Украиной, подготовленный в Стамбуле, содержал положения о гарантиях безопасности для Киева и был в целом приемлемым, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"В проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который потом был выброшен в мусорное ведро украинским режимом, очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины. Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом я считаю, что этот документ был приемлемым", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

В июне Путин представил африканской делегации подготовленный весной 2022 года проект стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В нем, как заявил президент РФ, было прописано всё: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава. Российский лидер тогда напомнил, что после того, как РФ отвела войска от Киева, украинские власти отказались от этого соглашения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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