https://ria.ru/20230713/putin-1884068056.html

Путин: ООН старается, чтобы страны исполняли условия зерновой сделки

Путин: ООН старается, чтобы страны исполняли условия зерновой сделки - РИА Новости, 13.07.2023

Путин: ООН старается, чтобы страны исполняли условия зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и сотрудники организации искренне стараются, чтобы западные страны начали исполнять условия зерновой сделки,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:25

2023-07-13T19:25

2023-07-13T19:42

экономика

россия

владимир путин

оон

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турция

украина

антониу гутерреш

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и сотрудники организации искренне стараются, чтобы западные страны начали исполнять условия зерновой сделки, касающиеся России, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24"."Я знаю, что генеральный секретарь и сотрудники ООН, которые занимаются этой проблемой, они искренне стремятся к выполнению, в том числе и в отношении России соответствующих условий, в этом у меня нет сомнений. Но у них ничего не получается. Потому что западные страны не собираются исполнять данных обещаний", - сказал Путин.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

https://ria.ru/20230713/sdelka-1884069437.html

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экономика, россия, владимир путин, оон, россельхозбанк, турция, украина, антониу гутерреш, swift, дмитрий песков