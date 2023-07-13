https://ria.ru/20230713/putin-1884066085.html

Путин: для России в рамках зерновой сделки не было сделано ничего

Путин: для России в рамках зерновой сделки не было сделано ничего - РИА Новости, 13.07.2023

Путин: для России в рамках зерновой сделки не было сделано ничего

В рамках зерновой сделки для России не было сделано ничего, это была игра в одни ворота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:07

2023-07-13T19:07

2023-07-13T21:51

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Москва, 13 июл - РИА Новости. В рамках зерновой сделки для России не было сделано ничего, это была игра в одни ворота, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то да, там были пункты этой договорённости с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы - это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции и многие другие моменты. Ничего - хочу это подчеркнуть - вообще ничего не было сделано. Всё игра в одни ворота", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, ни одного пункта, связанного с обеспечением интересов РФ," не исполнено"."Несмотря на это мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но слушайте: хватит, в конце концов", - заявил Путин.Он подчеркнул, что зерновая сделка прежде всего и главным образом была направлена на помощь беднейшим странам мира. Рост же цен на продовольствие и удобрения связан не со специальной военной операции России на Украине, а с проколами в экономической политике западных стран, заявил Путин."Все решили свалить на Россию, что называется, с больной головы на здоровую. Мы здесь совершенно ни при чем", - подчеркнул он.Он отметил, что в период пандемии коронавируса западные страны "напечатали денег огромное количество, начали с мирового рынка сгребать продовольствие лопатой", и поставили беднейшие страны "в очень сложное положение". Односторонние санкции против России лишь усугубили положение на мировых рынках продовольствия и энергетики. Вместе с тем из всего объёма продовольствия, прежде всего зерновых, вывезенного с территории Украины в рамках зерновой сделки, лишь три с небольшим процента пошло в беднейшие страны мира, сообщил президент РФ."Только три процента с небольшим. Всё остальное - в сытую и благополучную Европу. Но многие европейские страны начали отказываться от украинских зерновых. Они начали дискриминировать украинское зерно. Не мы", - заявил Путин.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230713/putin-1884068056.html

https://ria.ru/20230713/sdelka-1884065983.html

https://ria.ru/20230713/priostanovka-1884070878.html

https://ria.ru/20230713/pismo-1884067124.html

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