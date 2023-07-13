https://ria.ru/20230713/putin-1884056834.html

Путин заявил, что государство продолжит поддерживать молодых исследователей

Путин заявил, что государство продолжит поддерживать молодых исследователей - РИА Новости, 13.07.2023

Путин заявил, что государство продолжит поддерживать молодых исследователей

Государство продолжит поддерживать молодых исследователей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:19

2023-07-13T18:19

2023-07-13T18:20

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государство продолжит поддерживать молодых исследователей, заявил президент РФ Владимир Путин. На Форуме будущих технологий главе государства предложили рассмотреть возможность введения социальных мер поддержки молодых ученых. "Можно только согласиться в том, что нужно поддерживать молодых исследователей", - сказал Путин. Он отметил, что "и бытовые вопросы надо решать, и базу создавать лабораторную, приборную". "Все это известно. Направления понятны. Будем все это делать", - сказал глава государства. В этом году Форум будущих технологий состоялся впервые. Его главной темой стали квантовые технологии.

https://ria.ru/20230713/putin-1884056456.html

https://ria.ru/20230713/putin-1884039270.html

россия

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россия, владимир путин