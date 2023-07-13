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Путин заявил, что государство продолжит поддерживать молодых исследователей - РИА Новости, 13.07.2023
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18:19 13.07.2023 (обновлено: 18:20 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/putin-1884056834.html
Путин заявил, что государство продолжит поддерживать молодых исследователей
Путин заявил, что государство продолжит поддерживать молодых исследователей - РИА Новости, 13.07.2023
Путин заявил, что государство продолжит поддерживать молодых исследователей
Государство продолжит поддерживать молодых исследователей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:19
2023-07-13T18:20
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государство продолжит поддерживать молодых исследователей, заявил президент РФ Владимир Путин. На Форуме будущих технологий главе государства предложили рассмотреть возможность введения социальных мер поддержки молодых ученых. "Можно только согласиться в том, что нужно поддерживать молодых исследователей", - сказал Путин. Он отметил, что "и бытовые вопросы надо решать, и базу создавать лабораторную, приборную". "Все это известно. Направления понятны. Будем все это делать", - сказал глава государства. В этом году Форум будущих технологий состоялся впервые. Его главной темой стали квантовые технологии.
https://ria.ru/20230713/putin-1884056456.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что государство продолжит поддерживать молодых исследователей

Президент Путин заявил, что государство продолжит поддерживать молодых исследователей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государство продолжит поддерживать молодых исследователей, заявил президент РФ Владимир Путин.
На Форуме будущих технологий главе государства предложили рассмотреть возможность введения социальных мер поддержки молодых ученых.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации Росатом и ОАО РЖД в рамках Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Путин рассказал об изменениях в обновленной программе мегагрантов
Вчера, 18:18
«
"Можно только согласиться в том, что нужно поддерживать молодых исследователей", - сказал Путин.
Он отметил, что "и бытовые вопросы надо решать, и базу создавать лабораторную, приборную".
«
"Все это известно. Направления понятны. Будем все это делать", - сказал глава государства.
В этом году Форум будущих технологий состоялся впервые. Его главной темой стали квантовые технологии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Путин поручил продумать меры поддержки фундаментальных исследований
Вчера, 17:16
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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