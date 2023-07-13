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Путин заявил, что может круглосуточно думать над важным вопросом - РИА Новости, 13.07.2023
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Наука
 
17:56 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/putin-1884051336.html
Путин заявил, что может круглосуточно думать над важным вопросом
Путин заявил, что может круглосуточно думать над важным вопросом - РИА Новости, 13.07.2023
Путин заявил, что может круглосуточно думать над важным вопросом
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что для решения какого-либо важного вопроса думает о нем круглосуточно, и перед сном, и только просыпаясь. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:56
2023-07-13T17:56
наука
владимир путин
политика
российский квантовый центр
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что для решения какого-либо важного вопроса думает о нем круглосуточно, и перед сном, и только просыпаясь. В ходе дискуссии на "Форуме будущих технологий", комментируя слова руководителя научной группы "Масштабируемые ионные квантовые вычисления" Российского квантового центра Ильи Семерикова о том, что он бы ночевал на работе, если бы ее не закрывали, президент отметил, что это счастье, когда человек живет своим делом и не хочет с работы уходить. "Поделюсь с вами. Конечно, я далек от такого состояния, но иногда спрашивают: "Как вы додумались до чего-то конкретного?". Ответ очень простой: потому что я думаю об этом постоянно, днем и ночью. Я засыпаю, думаю об этом, просыпаюсь - думаю об этом. И решение какого-то вопроса находится совершенно неожиданно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html
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владимир путин, политика, российский квантовый центр, россия
Наука, Владимир Путин, Политика, Российский квантовый центр, Россия
Путин заявил, что может круглосуточно думать над важным вопросом

Путин рассказал, что для решения важного вопроса думает над ним и засыпая, и просыпаясь

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума будущих технологий Вычисления и связь. Квантовый мир в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что для решения какого-либо важного вопроса думает о нем круглосуточно, и перед сном, и только просыпаясь.
В ходе дискуссии на "Форуме будущих технологий", комментируя слова руководителя научной группы "Масштабируемые ионные квантовые вычисления" Российского квантового центра Ильи Семерикова о том, что он бы ночевал на работе, если бы ее не закрывали, президент отметил, что это счастье, когда человек живет своим делом и не хочет с работы уходить.
"Поделюсь с вами. Конечно, я далек от такого состояния, но иногда спрашивают: "Как вы додумались до чего-то конкретного?". Ответ очень простой: потому что я думаю об этом постоянно, днем и ночью. Я засыпаю, думаю об этом, просыпаюсь - думаю об этом. И решение какого-то вопроса находится совершенно неожиданно", - сказал Путин.
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