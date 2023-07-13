Путин заявил, что может круглосуточно думать над важным вопросом
Путин рассказал, что для решения важного вопроса думает над ним и засыпая, и просыпаясь
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что для решения какого-либо важного вопроса думает о нем круглосуточно, и перед сном, и только просыпаясь.
В ходе дискуссии на "Форуме будущих технологий", комментируя слова руководителя научной группы "Масштабируемые ионные квантовые вычисления" Российского квантового центра Ильи Семерикова о том, что он бы ночевал на работе, если бы ее не закрывали, президент отметил, что это счастье, когда человек живет своим делом и не хочет с работы уходить.
"Поделюсь с вами. Конечно, я далек от такого состояния, но иногда спрашивают: "Как вы додумались до чего-то конкретного?". Ответ очень простой: потому что я думаю об этом постоянно, днем и ночью. Я засыпаю, думаю об этом, просыпаюсь - думаю об этом. И решение какого-то вопроса находится совершенно неожиданно", - сказал Путин.