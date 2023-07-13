https://ria.ru/20230713/putin-1884051336.html

Путин заявил, что может круглосуточно думать над важным вопросом

Путин заявил, что может круглосуточно думать над важным вопросом - РИА Новости, 13.07.2023

Путин заявил, что может круглосуточно думать над важным вопросом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что для решения какого-либо важного вопроса думает о нем круглосуточно, и перед сном, и только просыпаясь. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:56

2023-07-13T17:56

2023-07-13T17:56

наука

владимир путин

политика

российский квантовый центр

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что для решения какого-либо важного вопроса думает о нем круглосуточно, и перед сном, и только просыпаясь. В ходе дискуссии на "Форуме будущих технологий", комментируя слова руководителя научной группы "Масштабируемые ионные квантовые вычисления" Российского квантового центра Ильи Семерикова о том, что он бы ночевал на работе, если бы ее не закрывали, президент отметил, что это счастье, когда человек живет своим делом и не хочет с работы уходить. "Поделюсь с вами. Конечно, я далек от такого состояния, но иногда спрашивают: "Как вы додумались до чего-то конкретного?". Ответ очень простой: потому что я думаю об этом постоянно, днем и ночью. Я засыпаю, думаю об этом, просыпаюсь - думаю об этом. И решение какого-то вопроса находится совершенно неожиданно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, российский квантовый центр, россия