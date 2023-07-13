Путин похвалил ученого за упоминание исторических символов 1937 года
Путин похвалил ученого за упоминание "Рабочего и колхозницы", говоря про 1937 год
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь", пошутил, что модератор пленарной сессии, говоря о символах 1937 года, вспомнил именно про памятник "Рабочий и колхозница", "а не о чем-то другом".
Модератор пленарного заседания, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов после выступления Путина заявил, что в обществе всё чаще возникают вопросы "символов нового времени".
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"Но прежде, чем про новое, я бы хотел сказать, вот в 1937 году Мухиной (Вера, скульптор - ред.) была представлена композиция "Рабочий и колхозница" - это были символы того времени, 1937 года", - сказал Юнусов.
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"Хорошо Вы вспомнили именно об этом, а не о чем-то другом из 1937 года", - пошутил Путин, вызвав смех и аплодисменты в зале.
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"Ну мы позитивные, у нас позитивный форум", - ответил модератор пленарки.