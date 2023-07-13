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Путин похвалил ученого за упоминание исторических символов 1937 года - РИА Новости, 13.07.2023
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17:56 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/putin-1884050944.html
Путин похвалил ученого за упоминание исторических символов 1937 года
Путин похвалил ученого за упоминание исторических символов 1937 года - РИА Новости, 13.07.2023
Путин похвалил ученого за упоминание исторических символов 1937 года
Президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь", пошутил, что модератор пленарной сессии, говоря о символах 1937... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:56
2023-07-13T17:56
россия
владимир путин
российский квантовый центр
руслан юнусов ("росатом")
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь", пошутил, что модератор пленарной сессии, говоря о символах 1937 года, вспомнил именно про памятник "Рабочий и колхозница", "а не о чем-то другом". Модератор пленарного заседания, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов после выступления Путина заявил, что в обществе всё чаще возникают вопросы "символов нового времени". "Но прежде, чем про новое, я бы хотел сказать, вот в 1937 году Мухиной (Вера, скульптор - ред.) была представлена композиция "Рабочий и колхозница" - это были символы того времени, 1937 года", - сказал Юнусов. "Хорошо Вы вспомнили именно об этом, а не о чем-то другом из 1937 года", - пошутил Путин, вызвав смех и аплодисменты в зале. "Ну мы позитивные, у нас позитивный форум", - ответил модератор пленарки.
https://ria.ru/20230713/putin-1884039270.html
https://ria.ru/20230713/putin-1884044381.html
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россия, владимир путин, российский квантовый центр, руслан юнусов ("росатом")
Россия, Владимир Путин, Российский квантовый центр, Руслан Юнусов ("Росатом")
Путин похвалил ученого за упоминание исторических символов 1937 года

Путин похвалил ученого за упоминание "Рабочего и колхозницы", говоря про 1937 год

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации Росатом и ОАО РЖД в рамках Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь", пошутил, что модератор пленарной сессии, говоря о символах 1937 года, вспомнил именно про памятник "Рабочий и колхозница", "а не о чем-то другом".
Модератор пленарного заседания, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов после выступления Путина заявил, что в обществе всё чаще возникают вопросы "символов нового времени".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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«
"Но прежде, чем про новое, я бы хотел сказать, вот в 1937 году Мухиной (Вера, скульптор - ред.) была представлена композиция "Рабочий и колхозница" - это были символы того времени, 1937 года", - сказал Юнусов.
«
"Хорошо Вы вспомнили именно об этом, а не о чем-то другом из 1937 года", - пошутил Путин, вызвав смех и аплодисменты в зале.
«
"Ну мы позитивные, у нас позитивный форум", - ответил модератор пленарки.
Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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РоссияВладимир ПутинРоссийский квантовый центрРуслан Юнусов ("Росатом")
 
 
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