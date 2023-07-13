https://ria.ru/20230713/putin-1884050944.html

Путин похвалил ученого за упоминание исторических символов 1937 года

Путин похвалил ученого за упоминание исторических символов 1937 года - РИА Новости, 13.07.2023

Путин похвалил ученого за упоминание исторических символов 1937 года

Президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь", пошутил, что модератор пленарной сессии, говоря о символах 1937... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:56

2023-07-13T17:56

2023-07-13T17:56

россия

владимир путин

российский квантовый центр

руслан юнусов ("росатом")

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь", пошутил, что модератор пленарной сессии, говоря о символах 1937 года, вспомнил именно про памятник "Рабочий и колхозница", "а не о чем-то другом". Модератор пленарного заседания, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов после выступления Путина заявил, что в обществе всё чаще возникают вопросы "символов нового времени". "Но прежде, чем про новое, я бы хотел сказать, вот в 1937 году Мухиной (Вера, скульптор - ред.) была представлена композиция "Рабочий и колхозница" - это были символы того времени, 1937 года", - сказал Юнусов. "Хорошо Вы вспомнили именно об этом, а не о чем-то другом из 1937 года", - пошутил Путин, вызвав смех и аплодисменты в зале. "Ну мы позитивные, у нас позитивный форум", - ответил модератор пленарки.

https://ria.ru/20230713/putin-1884039270.html

https://ria.ru/20230713/putin-1884044381.html

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россия, владимир путин, российский квантовый центр, руслан юнусов ("росатом")