https://ria.ru/20230713/putin-1884044381.html

Путин выступил с речью о технологическом суверенитете России

Путин выступил с речью о технологическом суверенитете России - РИА Новости, 13.07.2023

Путин выступил с речью о технологическом суверенитете России

Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума технологий будущего "Квантовый мир. Вычисления и связь". РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:36

2023-07-13T17:36

2023-07-13T18:19

технологии

россия

владимир путин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883938099_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7bdc1124b7fd29013b07172015c3ca50.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума технологий будущего "Квантовый мир. Вычисления и связь".Президент подчеркнул, что правящие элиты некоторых государств организовали технологическую блокаду России, однако страна не сдастся и продолжит идти вперед своим путем."Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы часто говорим в таких случаях: Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого. На внешние вызовы мы отвечаем только усилением качества и эффективности работы, распространением свободы", — сказал он.По словам главы государства, зависимость от зарубежных технологий несет серьезные угрозы для национальной безопасности, ведет к ослаблению и утрате суверенитета. Он отметил, что Россия сделала выводы и извлекла уроки после того, как некоторые иностранные партнеры "плотно закрыли дверь" перед ней в этой области.Президент также затронул тему поддержки развития отечественных технологий. В частности, он объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей. Путин поручил правительству и Госдуме предусмотреть их финансирование до 2026 года. Кроме того, он предложил подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных. Также президент поручил продумать меры поддержки фундаментальных исследований.Глава государства подчеркнул, что экономику и социальную сферу страны необходимо перевести на новые принципы работы. По его словам, Россия должна иметь собственные компетенции в критически важных для развития отраслях. Речь идет в том числе об оборудовании, программном обеспечении, элементной базе и персонале. Президент также отметил, что Россия планирует расширять равноправное сотрудничество и научные альянсы с другими странами.Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые проходит в России с 9 по 14 июля в Конгресс-центре ЦМТ. Там демонстрируются квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13-14 июля — в открытые дни форума — высокотехнологичные разработки продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк".

https://ria.ru/20230620/zapad-1879286752.html

https://ria.ru/20230711/kvant-1883423119.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего LIVE: Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего 2023-07-13T17:36 true PT79M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

технологии, россия, владимир путин, госдума рф