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Путин: Россия сделала выводы о зарубежных партнерах в области технологий - РИА Новости, 13.07.2023
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17:10 13.07.2023 (обновлено: 17:28 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/putin-1884037375.html
Путин: Россия сделала выводы о зарубежных партнерах в области технологий
Путин: Россия сделала выводы о зарубежных партнерах в области технологий - РИА Новости, 13.07.2023
Путин: Россия сделала выводы о зарубежных партнерах в области технологий
Россия сделала выводы и извлекла уроки из ситуации, когда некоторые зарубежные партнеры плотно "закрыли дверь" перед РФ в области технологий, многие из которых... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:10
2023-07-13T17:28
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия сделала выводы и извлекла уроки из ситуации, когда некоторые зарубежные партнеры плотно "закрыли дверь" перед РФ в области технологий, многие из которых страна закупала "в чужом магазине", заявил президент России Владимир Путин."Многие критические технологии в этой сфере мы покупали, что называется, в чужом магазине. Своего рода супермаркете готовых, кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску "закрыто". Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы", - сказал Путин на пленарном заседании форума будущих технологий.
https://ria.ru/20230713/putin-1884039270.html
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россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин: Россия сделала выводы о зарубежных партнерах в области технологий

Путин: Россия сделала выводы, когда зарубежные партнеры закрыли дверь в сфере технологий

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия сделала выводы и извлекла уроки из ситуации, когда некоторые зарубежные партнеры плотно "закрыли дверь" перед РФ в области технологий, многие из которых страна закупала "в чужом магазине", заявил президент России Владимир Путин.
«
"Многие критические технологии в этой сфере мы покупали, что называется, в чужом магазине. Своего рода супермаркете готовых, кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску "закрыто". Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы", - сказал Путин на пленарном заседании форума будущих технологий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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