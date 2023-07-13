https://ria.ru/20230713/putin-1884037375.html

Путин: Россия сделала выводы о зарубежных партнерах в области технологий

Путин: Россия сделала выводы о зарубежных партнерах в области технологий - РИА Новости, 13.07.2023

Путин: Россия сделала выводы о зарубежных партнерах в области технологий

Россия сделала выводы и извлекла уроки из ситуации, когда некоторые зарубежные партнеры плотно "закрыли дверь" перед РФ в области технологий, многие из которых... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:10

2023-07-13T17:10

2023-07-13T17:28

россия

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия сделала выводы и извлекла уроки из ситуации, когда некоторые зарубежные партнеры плотно "закрыли дверь" перед РФ в области технологий, многие из которых страна закупала "в чужом магазине", заявил президент России Владимир Путин."Многие критические технологии в этой сфере мы покупали, что называется, в чужом магазине. Своего рода супермаркете готовых, кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску "закрыто". Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы", - сказал Путин на пленарном заседании форума будущих технологий.

https://ria.ru/20230713/putin-1884039270.html

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россия, технологии, владимир путин