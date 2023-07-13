https://ria.ru/20230713/putin-1884036672.html

Путин призвал развивать компетенции России в критически важных отраслях

Путин призвал развивать компетенции России в критически важных отраслях - РИА Новости, 13.07.2023

Путин призвал развивать компетенции России в критически важных отраслях

Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных для развития страны отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:09

2023-07-13T17:09

2023-07-13T17:15

россия

владимир путин

космос - риа наука

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных для развития страны отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин."На тех областях, которые являются критическими для развития страны, и где мы в обязательном порядке должны, именно должны обладать собственными компетенциями. При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка", - сказал он на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".Путин отметил, что речь идет в том числе о собственном оборудовании, ПО, элементной базе."И, конечно, люди, кадры", - добавил он.

https://ria.ru/20230605/rosatom-1876261449.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, космос - риа наука, технологии