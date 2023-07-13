https://ria.ru/20230713/putin-1884036672.html
Путин призвал развивать компетенции России в критически важных отраслях
Путин призвал развивать компетенции России в критически важных отраслях - РИА Новости, 13.07.2023
Путин призвал развивать компетенции России в критически важных отраслях
Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных для развития страны отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:09
2023-07-13T17:09
2023-07-13T17:15
россия
владимир путин
космос - риа наука
технологии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных для развития страны отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин."На тех областях, которые являются критическими для развития страны, и где мы в обязательном порядке должны, именно должны обладать собственными компетенциями. При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка", - сказал он на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".Путин отметил, что речь идет в том числе о собственном оборудовании, ПО, элементной базе."И, конечно, люди, кадры", - добавил он.
https://ria.ru/20230605/rosatom-1876261449.html
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россия, владимир путин, космос - риа наука, технологии
Россия, Владимир Путин, Космос - РИА Наука, Технологии
Путин призвал развивать компетенции России в критически важных отраслях
Путин призвал развивать собственные компетенции России в критически важных отраслях
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных для развития страны отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На тех областях, которые являются критическими для развития страны, и где мы в обязательном порядке должны, именно должны обладать собственными компетенциями. При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка", - сказал он на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".
Путин отметил, что речь идет в том числе о собственном оборудовании, ПО, элементной базе.
"И, конечно, люди, кадры", - добавил он.
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