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Минпросвещения разработает портал для психологической помощи школьникам - РИА Новости, 13.07.2023
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Год педагога и наставника
 
12:11 13.07.2023 (обновлено: 12:30 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/psikholog-1883937213.html
Минпросвещения разработает портал для психологической помощи школьникам
Минпросвещения разработает портал для психологической помощи школьникам - РИА Новости, 13.07.2023
Минпросвещения разработает портал для психологической помощи школьникам
Минпросвещения России разработает портал, на котором каждый школьник сможет получить профессиональную консультацию психолога, заявил министр просвещения России... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:11
2023-07-13T12:30
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минпросвещения России разработает портал, на котором каждый школьник сможет получить профессиональную консультацию психолога, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Я впервые об этом скажу: у нас будет возможность помощи психологов профессиональных... удаленно школьникам... Мы разрабатываем специальный портал, он к концу года будет готов, где каждый школьник сможет в закрытом режиме получить профессиональную консультацию психолога", - сказал Кравцов на форуме молодых политологов "Дигория".
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РИА Новости
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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, россия
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия

Минпросвещения разработает портал для психологической помощи школьникам

© iStock.com / bymuratdenizЖенщина на приеме у психолога
Женщина на приеме у психолога - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© iStock.com / bymuratdeniz
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минпросвещения России разработает портал, на котором каждый школьник сможет получить профессиональную консультацию психолога, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Я впервые об этом скажу: у нас будет возможность помощи психологов профессиональных... удаленно школьникам... Мы разрабатываем специальный портал, он к концу года будет готов, где каждый школьник сможет в закрытом режиме получить профессиональную консультацию психолога", - сказал Кравцов на форуме молодых политологов "Дигория".
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСоциальный навигаторСН_ОбразованиеРоссия
 
 
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