https://ria.ru/20230713/propazha-1883984757.html
В Республике Алтай пропал одиннадцатилетний мальчик
В Республике Алтай пропал одиннадцатилетний мальчик - РИА Новости, 13.07.2023
В Республике Алтай пропал одиннадцатилетний мальчик
Доследственную проверку проводят в Республике Алтай из-за пропажи одиннадцатилетнего мальчика, ребенок ушел из дома сутки назад, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:53
2023-07-13T14:53
2023-07-13T14:54
происшествия
республика алтай
россия
усть-коксинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Доследственную проверку проводят в Республике Алтай из-за пропажи одиннадцатилетнего мальчика, ребенок ушел из дома сутки назад, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения в Усть-Коксинском районе несовершеннолетнего… 03.08.2011 года рождения. По предварительным данным, 12.07.2023 около 18 часов (14 часов мск) в селе Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай мальчик ушел из дома по месту проживания по улице Строительной, когда его матери сообщили о совершенном ребенком проступке, и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится в сообщении. Организованы поиски, однако пока результатов они не принесли. "Приметы разыскиваемого: на вид 11-12 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения, рост около 130-140 сантиметров, волосы темного цвета, глаза карие. На момент исчезновения подросток был одет: куртка камуфляжного цвета, кепка темно-зеленого цвета, берцы коричневого цвета", - отмечают в СУСК. Всех, кто знает, где находится мальчик, просят сообщить об этом в полицию.
https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика алтай, россия, усть-коксинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Алтай, Россия, Усть-Коксинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Республике Алтай пропал одиннадцатилетний мальчик
В Республике Алтай проводят проверку из-за пропажи одиннадцатилетнего мальчика
БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости.
Доследственную проверку проводят в Республике Алтай из-за пропажи одиннадцатилетнего мальчика, ребенок ушел из дома сутки назад, сообщило СУСК РФ
по региону.
"Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения в Усть-Коксинском районе несовершеннолетнего… 03.08.2011 года рождения. По предварительным данным, 12.07.2023 около 18 часов (14 часов мск) в селе Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай мальчик ушел из дома по месту проживания по улице Строительной, когда его матери сообщили о совершенном ребенком проступке, и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится в сообщении. Организованы поиски, однако пока результатов они не принесли.
"Приметы разыскиваемого: на вид 11-12 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения, рост около 130-140 сантиметров, волосы темного цвета, глаза карие. На момент исчезновения подросток был одет: куртка камуфляжного цвета, кепка темно-зеленого цвета, берцы коричневого цвета", - отмечают в СУСК. Всех, кто знает, где находится мальчик, просят сообщить об этом в полицию.
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