https://ria.ru/20230713/propazha-1883984757.html

В Республике Алтай пропал одиннадцатилетний мальчик

В Республике Алтай пропал одиннадцатилетний мальчик - РИА Новости, 13.07.2023

В Республике Алтай пропал одиннадцатилетний мальчик

Доследственную проверку проводят в Республике Алтай из-за пропажи одиннадцатилетнего мальчика, ребенок ушел из дома сутки назад, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:53

2023-07-13T14:53

2023-07-13T14:54

происшествия

республика алтай

россия

усть-коксинский район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Доследственную проверку проводят в Республике Алтай из-за пропажи одиннадцатилетнего мальчика, ребенок ушел из дома сутки назад, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения в Усть-Коксинском районе несовершеннолетнего… 03.08.2011 года рождения. По предварительным данным, 12.07.2023 около 18 часов (14 часов мск) в селе Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай мальчик ушел из дома по месту проживания по улице Строительной, когда его матери сообщили о совершенном ребенком проступке, и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится в сообщении. Организованы поиски, однако пока результатов они не принесли. "Приметы разыскиваемого: на вид 11-12 лет, азиатской внешности, худощавого телосложения, рост около 130-140 сантиметров, волосы темного цвета, глаза карие. На момент исчезновения подросток был одет: куртка камуфляжного цвета, кепка темно-зеленого цвета, берцы коричневого цвета", - отмечают в СУСК. Всех, кто знает, где находится мальчик, просят сообщить об этом в полицию.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

республика алтай

россия

усть-коксинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика алтай, россия, усть-коксинский район, следственный комитет россии (ск рф)