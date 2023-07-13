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Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность - РИА Новости, 13.07.2023
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17:17 13.07.2023 (обновлено: 17:34 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/promyshlennost-1884039477.html
Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность
Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность - РИА Новости, 13.07.2023
Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность
Необходимо раскрутить микроэлектронную промышленность, это важно для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:17
2023-07-13T17:34
россия
экономика
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Необходимо раскрутить микроэлектронную промышленность, это важно для России, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность. Для этого предметно занимаемся развитием серийных производств по выпуску особо чистых материалов и технологических сред", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".
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россия, экономика, технологии, владимир путин
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин
Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность

Путин заявил, что для России важно раскрутить микроэлектронную промышленность

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации Росатом и ОАО РЖД в рамках Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и ОАО "РЖД" в рамках Форума будущих технологий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Необходимо раскрутить микроэлектронную промышленность, это важно для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность. Для этого предметно занимаемся развитием серийных производств по выпуску особо чистых материалов и технологических сред", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".
Звучит странно: Мантуров о чипах из бытовой техники для российской армии - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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13 июня, 09:49
 
РоссияЭкономикаТехнологииВладимир Путин
 
 
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