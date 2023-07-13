https://ria.ru/20230713/promyshlennost-1884039477.html
Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность
Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность - РИА Новости, 13.07.2023
Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность
Необходимо раскрутить микроэлектронную промышленность, это важно для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:17
2023-07-13T17:17
2023-07-13T17:34
россия
экономика
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Необходимо раскрутить микроэлектронную промышленность, это важно для России, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность. Для этого предметно занимаемся развитием серийных производств по выпуску особо чистых материалов и технологических сред", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".
https://ria.ru/20230613/chipy-1877728795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, технологии, владимир путин
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин
Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность
Путин заявил, что для России важно раскрутить микроэлектронную промышленность