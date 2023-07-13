https://ria.ru/20230713/promyshlennost-1884039477.html

Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность

Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность - РИА Новости, 13.07.2023

Путин назвал необходимым раскрутить микроэлектронную промышленность

Необходимо раскрутить микроэлектронную промышленность, это важно для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:17

2023-07-13T17:17

2023-07-13T17:34

россия

экономика

технологии

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884029096_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_2858b0fc710eec991d252e3a74840bac.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Необходимо раскрутить микроэлектронную промышленность, это важно для России, заявил президент РФ Владимир Путин."Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность. Для этого предметно занимаемся развитием серийных производств по выпуску особо чистых материалов и технологических сред", - сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".

https://ria.ru/20230613/chipy-1877728795.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, технологии, владимир путин