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Госдума приняла в II чтении проект о запрете смены пола - РИА Новости, 13.07.2023
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13:23 13.07.2023 (обновлено: 14:39 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/proekt-1883953739.html
Госдума приняла в II чтении проект о запрете смены пола
Госдума приняла в II чтении проект о запрете смены пола - РИА Новости, 13.07.2023
Госдума приняла в II чтении проект о запрете смены пола
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:23
2023-07-13T14:39
госдума рф
вячеслав володин
петр толстой
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола."Важность этого законопроекта неоспорима. Он абсолютно ожидаемый и необходимый для России, где традиционные семейные ценности и институт брака являются определяющими в укреплении суверенитета страны. На здоровых семьях, на здоровом воспитании детей должно строиться будущее страны, а не на европейских играх в демократию, которая давно переросла во всеобщую деградацию", — сказала РИА Новости депутат ГД Тамара Фролова.Она отметила, что одной из фундаментальных поправок к законопроекту, принятой Госдумой, стало установление запрета на дальнейшее усыновление детей лицами, сменившими пол. "И первое, чем мы руководствовались при принятии данного решения, — это, конечно же, интересами детей, причем самых социально уязвимых — сирот. Мы просто обязаны позаботиться об их судьбе и минимизировать любые риски, которые так или иначе могут негативно влиять на развитие их личности, здоровье. С этой же целью мы максимально осторожно подошли и к уже усыновленным детям. В данном случае законопроект не будет иметь обратной силы", — добавила Фролова.Проектом предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака.На лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона, его нормы распространяться не будут.Согласно поправками, одобренными Госдумой, заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния теперь составляется ЗАГСом в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Также запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать правительство.Законопроект внесли в мае депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Вице-спикер Петр Толстой отмечал ранее, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев".Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодательно защитить российских детей, которые были усыновлены или находятся под опекой граждан в странах, где разрешена смена пола.Володин отмечал, что в течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола. В начале одного из пленарных заседаний Думы он подчеркнул, что в этих случаях "не идет речи даже об операции". Володин отмечал, что ситуация, когда частные клиники "за 30-60 тысяч рублей" выдают справки, позволяющие сменить пол в документах, недопустима.Спикер ГД напомнил, что три года назад россияне проголосовали за конституцию, которая защищает "институт брака как союз мужчины и женщины". Также он отметил, что год назад приняли законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.
https://ria.ru/20230614/minzdrav-1878105584.html
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госдума рф, вячеслав володин, петр толстой, россия
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Петр Толстой, Россия
Госдума приняла в II чтении проект о запрете смены пола

Госдума на пленарном заседании приняла в II чтении законопроект о запрете смены пола

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола.
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"Важность этого законопроекта неоспорима. Он абсолютно ожидаемый и необходимый для России, где традиционные семейные ценности и институт брака являются определяющими в укреплении суверенитета страны. На здоровых семьях, на здоровом воспитании детей должно строиться будущее страны, а не на европейских играх в демократию, которая давно переросла во всеобщую деградацию", — сказала РИА Новости депутат ГД Тамара Фролова.
Она отметила, что одной из фундаментальных поправок к законопроекту, принятой Госдумой, стало установление запрета на дальнейшее усыновление детей лицами, сменившими пол.
"И первое, чем мы руководствовались при принятии данного решения, — это, конечно же, интересами детей, причем самых социально уязвимых — сирот. Мы просто обязаны позаботиться об их судьбе и минимизировать любые риски, которые так или иначе могут негативно влиять на развитие их личности, здоровье. С этой же целью мы максимально осторожно подошли и к уже усыновленным детям. В данном случае законопроект не будет иметь обратной силы", — добавила Фролова.
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Проектом предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака.
На лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона, его нормы распространяться не будут.
Согласно поправками, одобренными Госдумой, заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния теперь составляется ЗАГСом в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Также запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.
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К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать правительство.
Законопроект внесли в мае депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Вице-спикер Петр Толстой отмечал ранее, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев".
Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодательно защитить российских детей, которые были усыновлены или находятся под опекой граждан в странах, где разрешена смена пола.
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Володин отмечал, что в течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола. В начале одного из пленарных заседаний Думы он подчеркнул, что в этих случаях "не идет речи даже об операции". Володин отмечал, что ситуация, когда частные клиники "за 30-60 тысяч рублей" выдают справки, позволяющие сменить пол в документах, недопустима.
Спикер ГД напомнил, что три года назад россияне проголосовали за конституцию, которая защищает "институт брака как союз мужчины и женщины". Также он отметил, что год назад приняли законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.
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