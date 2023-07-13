https://ria.ru/20230713/probka-1883885229.html

В очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопились более 600 машин

В очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопились более 600 машин - РИА Новости, 13.07.2023

В очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопились более 600 машин

Более 600 автомобилей скопились в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края, время ожидания проезда может составить более РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T07:49

2023-07-13T07:49

2023-07-13T07:49

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Более 600 автомобилей скопились в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края, время ожидания проезда может составить более трех часов, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "07.00. В очереди со стороны Тамани находится 620 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении Со стороны Керчи затруднений нет, отмечено в сообщении. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

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краснодарский край, тамань (станица), керчь, авто