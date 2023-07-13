https://ria.ru/20230713/probka-1883885229.html
В очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопились более 600 машин
В очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопились более 600 машин - РИА Новости, 13.07.2023
В очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопились более 600 машин
Более 600 автомобилей скопились в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края, время ожидания проезда может составить более РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T07:49
2023-07-13T07:49
2023-07-13T07:49
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822514748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91be09ead68508bd99d50fceaa078404.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Более 600 автомобилей скопились в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края, время ожидания проезда может составить более трех часов, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "07.00. В очереди со стороны Тамани находится 620 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении Со стороны Керчи затруднений нет, отмечено в сообщении. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822514748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6177fe53a1d9e75602d1e423d24c3b71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, тамань (станица), керчь, авто
Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь, Авто
В очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопились более 600 машин
Более 600 автомобилей скопились в ожидании проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани