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Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов
Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 13.07.2023
Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов
Задержан молодой человек, причастный к поджогу релейных шкафов во Владимирской области, он признался, что сделал это по заданию незнакомца из интернета за 30... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:58
2023-07-13T13:58
2023-07-13T15:01
происшествия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Задержан молодой человек, причастный к поджогу релейных шкафов во Владимирской области, он признался, что сделал это по заданию незнакомца из интернета за 30 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Северной железной дороги, ночью 8 июля было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов на станции Балакирево во Владимирской области. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта."УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области и УТ МВД России по СЗФО выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Владимирской области Сергеева А.К., 2005 г.р., причастного к поджогу релейных шкафов на станции "Балакирево", - говорится в сообщении.Установлено, что шкафы подожгли с использованием зажигательной смеси.В среду молодого человека задержали, он "дал признательные показания, в которых подтвердил, что совершил указанное преступление по заданию неизвестных ему лиц, с которыми он познакомился в сети интернет, и сделал это за вознаграждение в размере 30 000 рублей".Проводится комплекс мероприятий, направленных на документирование в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ (диверсия). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883928409.html
https://ria.ru/20230713/zaderzhanie-1883897540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов
Житель Владимирской области признался в поджоге релейных шкафов по заданию из интернета
РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Задержан молодой человек, причастный к поджогу релейных шкафов во Владимирской области, он признался, что сделал это по заданию незнакомца из интернета за 30 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Северной железной дороги
, ночью 8 июля было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов на станции Балакирево во Владимирской области. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
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"УФСБ России
по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области и УТ МВД России по СЗФО
выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Владимирской области Сергеева А.К., 2005 г.р., причастного к поджогу релейных шкафов на станции "Балакирево", - говорится в сообщении.
Установлено, что шкафы подожгли с использованием зажигательной смеси.
В среду молодого человека задержали, он "дал признательные показания, в которых подтвердил, что совершил указанное преступление по заданию неизвестных ему лиц, с которыми он познакомился в сети интернет, и сделал это за вознаграждение в размере 30 000 рублей".
Проводится комплекс мероприятий, направленных на документирование в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ (диверсия). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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