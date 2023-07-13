Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 13.07.2023 (обновлено: 15:01 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/priznanie-1883968632.html
Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов
Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 13.07.2023
Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов
Задержан молодой человек, причастный к поджогу релейных шкафов во Владимирской области, он признался, что сделал это по заданию незнакомца из интернета за 30... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:58
2023-07-13T15:01
происшествия
владимирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Задержан молодой человек, причастный к поджогу релейных шкафов во Владимирской области, он признался, что сделал это по заданию незнакомца из интернета за 30 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Северной железной дороги, ночью 8 июля было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов на станции Балакирево во Владимирской области. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта."УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области и УТ МВД России по СЗФО выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Владимирской области Сергеева А.К., 2005 г.р., причастного к поджогу релейных шкафов на станции "Балакирево", - говорится в сообщении.Установлено, что шкафы подожгли с использованием зажигательной смеси.В среду молодого человека задержали, он "дал признательные показания, в которых подтвердил, что совершил указанное преступление по заданию неизвестных ему лиц, с которыми он познакомился в сети интернет, и сделал это за вознаграждение в размере 30 000 рублей".Проводится комплекс мероприятий, направленных на документирование в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ (диверсия). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883928409.html
https://ria.ru/20230713/zaderzhanie-1883897540.html
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов

Житель Владимирской области признался в поджоге релейных шкафов по заданию из интернета

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Задержан молодой человек, причастный к поджогу релейных шкафов во Владимирской области, он признался, что сделал это по заданию незнакомца из интернета за 30 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Северной железной дороги, ночью 8 июля было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов на станции Балакирево во Владимирской области. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В Курской области задержали диверсантов, собиравших сведения для Украины
Вчера, 11:55
"УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области и УТ МВД России по СЗФО выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Владимирской области Сергеева А.К., 2005 г.р., причастного к поджогу релейных шкафов на станции "Балакирево", - говорится в сообщении.
Установлено, что шкафы подожгли с использованием зажигательной смеси.
В среду молодого человека задержали, он "дал признательные показания, в которых подтвердил, что совершил указанное преступление по заданию неизвестных ему лиц, с которыми он познакомился в сети интернет, и сделал это за вознаграждение в размере 30 000 рублей".
Проводится комплекс мероприятий, направленных на документирование в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ (диверсия). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Задержание сотрудниками ФСБ подозреваемого в госизмене
В Орловской области задержали трансгендера за госизмену
Вчера, 09:48
 
ПроисшествияВладимирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала