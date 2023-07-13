https://ria.ru/20230713/priznanie-1883968632.html

Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов

Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 13.07.2023

Во Владимирской области мужчина признался в поджоге релейных шкафов

Задержан молодой человек, причастный к поджогу релейных шкафов во Владимирской области, он признался, что сделал это по заданию незнакомца из интернета за 30... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:58

2023-07-13T13:58

2023-07-13T15:01

происшествия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Задержан молодой человек, причастный к поджогу релейных шкафов во Владимирской области, он признался, что сделал это по заданию незнакомца из интернета за 30 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Северной железной дороги, ночью 8 июля было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов на станции Балакирево во Владимирской области. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта."УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области и УТ МВД России по СЗФО выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Владимирской области Сергеева А.К., 2005 г.р., причастного к поджогу релейных шкафов на станции "Балакирево", - говорится в сообщении.Установлено, что шкафы подожгли с использованием зажигательной смеси.В среду молодого человека задержали, он "дал признательные показания, в которых подтвердил, что совершил указанное преступление по заданию неизвестных ему лиц, с которыми он познакомился в сети интернет, и сделал это за вознаграждение в размере 30 000 рублей".Проводится комплекс мероприятий, направленных на документирование в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ (диверсия). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230713/ukraina-1883928409.html

https://ria.ru/20230713/zaderzhanie-1883897540.html

владимирская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимирская область