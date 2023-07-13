https://ria.ru/20230713/priostanovka-1884070878.html

Путин допустил вариант с приостановкой зерновой сделки

Путин допустил вариант с приостановкой зерновой сделки - РИА Новости, 13.07.2023

Путин допустил вариант с приостановкой зерновой сделки

Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, заявил... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:46

2023-07-13T19:46

2023-07-13T19:46

россельхозбанк

swift

оон

владимир путин

турция

украина

россия

экономика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". Во время общения с журналистами Путин заявил, что западные страны не собираются исполнять данных РФ обещаний в рамках зерновой сделки. При этом в адрес России звучат предложения продлить зерновую сделку. "Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие. Что я имею в виду. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены - ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова", - сказал Путин. Он отметил, что в таком случае РФ будет готова ждать исполнения обещаний столько, сколько потребуется. "Нам, повторю еще раз, говорят: продлите еще раз. Можно сделать так, мы продлим ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания", - подчеркнул Путин. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

https://ria.ru/20230713/sdelka-1883879598.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

турция

украина

россия

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