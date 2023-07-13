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Путин допустил вариант с приостановкой зерновой сделки - РИА Новости, 13.07.2023
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19:46 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/priostanovka-1884070878.html
Путин допустил вариант с приостановкой зерновой сделки
Путин допустил вариант с приостановкой зерновой сделки - РИА Новости, 13.07.2023
Путин допустил вариант с приостановкой зерновой сделки
Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, заявил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:46
2023-07-13T19:46
россельхозбанк
swift
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турция
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россия
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". Во время общения с журналистами Путин заявил, что западные страны не собираются исполнять данных РФ обещаний в рамках зерновой сделки. При этом в адрес России звучат предложения продлить зерновую сделку. "Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие. Что я имею в виду. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены - ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова", - сказал Путин. Он отметил, что в таком случае РФ будет готова ждать исполнения обещаний столько, сколько потребуется. "Нам, повторю еще раз, говорят: продлите еще раз. Можно сделать так, мы продлим ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания", - подчеркнул Путин. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
https://ria.ru/20230713/sdelka-1883879598.html
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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россельхозбанк, swift, оон, владимир путин, турция, украина, россия, экономика, зерновая сделка, в мире
Россельхозбанк, SWIFT, ООН, Владимир Путин, Турция, Украина, Россия, Экономика, Зерновая сделка, В мире
Путин допустил вариант с приостановкой зерновой сделки

Путин допустил приостановку зерновой сделки до выполнения обещанных России условий

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту
Погрузка зерна в порту - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Во время общения с журналистами Путин заявил, что западные страны не собираются исполнять данных РФ обещаний в рамках зерновой сделки. При этом в адрес России звучат предложения продлить зерновую сделку.
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"Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие. Что я имею в виду. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены - ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова", - сказал Путин.
Он отметил, что в таком случае РФ будет готова ждать исполнения обещаний столько, сколько потребуется. "Нам, повторю еще раз, говорят: продлите еще раз. Можно сделать так, мы продлим ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания", - подчеркнул Путин.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
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