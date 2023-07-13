https://ria.ru/20230713/primore-1883940569.html

Приморье и Совфед договорились о работе по развитию лесной отрасли

Приморье и Совфед договорились о работе по развитию лесной отрасли - РИА Новости, 13.07.2023

Приморье и Совфед договорились о работе по развитию лесной отрасли

Глава Приморья Олег Кожемяко в ходе встречи с вице-спикером Совета Федерации Юрием Воробьевым во Владивостоке договорились о совместной работе для развития... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:17

2023-07-13T12:17

2023-07-13T12:17

приморский край

олег кожемяко

совет федерации рф

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко в ходе встречи с вице-спикером Совета Федерации Юрием Воробьевым во Владивостоке договорились о совместной работе для развития лесоперерабатывающего комплекса на фоне санкций Запада, сообщает правительство региона. "В этой отрасли в Приморье занято более 10 тысяч человек. Санкции недружественных стран осложнили работу наших предприятий, сейчас мы ищем другие экспортные рынки. Поддержка Совета Федерации, принятие нормативных актов поможет нам существенным образом расширить возможности лесоперерабатывающего комплекса. Уверен, совместные решения станут для нас локомотивом для дальнейшей глубокой переработки древесины", – приводятся слова Кожемяко. Губернатор добавил, что власти Приморья, где лесная промышленность ориентирована на экспорт, рассчитывают на поддержку Совета Федерации. Кожемяко также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил отдельно проработать вопросы лесной отрасли ДФО. По словам Воробьева, Совет Федерации рассмотрит все вопросы, которые будут подняты в четверг на заседании совета по вопросам развития лесного комплекса России. Воробьёв добавил, что правительство РФ прислушивается к мнению сенаторов, властей региона и представителей бизнеса.

https://ria.ru/20230712/semi-1883684271.html

приморский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, олег кожемяко, совет федерации рф