https://ria.ru/20230713/primore-1883908405.html
Аграрии Приморья с начала года купили 350 единиц техники
Аграрии Приморья с начала года купили 350 единиц техники - РИА Новости, 13.07.2023
Аграрии Приморья с начала года купили 350 единиц техники
Сельхозпроизводители Приморья с начала 2023 года приобрели свыше 350 единиц техники и оборудования, в том числе тракторы российского и белорусского... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:50
2023-07-13T10:50
2023-07-13T10:50
экономика
россия
китай
белоруссия
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморья с начала 2023 года приобрели свыше 350 единиц техники и оборудования, в том числе тракторы российского и белорусского производства. По данным краевого министерства сельского хозяйства, сейчас в регионе есть техника производителей из РФ, КНР, Белоруссии. "В этом году уже приобретено более 350 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 39 тракторов российского и белорусского производства", - приводятся слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца. Он отметил, что аграрии могут купить технику в лизинг. Это сокращает сроки поставки и упрощает процесс по сравнению с кредитованием. В целом парк сельскохозяйственной техники региона составляет около 3 тысяч тракторов и свыше 1 тысячи единиц уборочной техники. В начале июня в Минске прошла 33-я Международная агропромышленная неделя. В сельскохозяйственной выставке "Белагро-2023" принял участие глава Приморья Олег Кожемяко. Тогда он сообщил, что аграрии региона интересуются белорусской техникой, в том числе посевными и почвообрабатывающими комплексами, комбайнами "Полесье". Фермеры Приморья закупили на выставке технику.
https://ria.ru/20230619/soya-1879060062.html
https://ria.ru/20230712/parki-1883649473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, белоруссия, олег кожемяко
Экономика, Россия, Китай, Белоруссия, Олег Кожемяко
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморья с начала 2023 года приобрели свыше 350 единиц техники и оборудования, в том числе тракторы российского и белорусского производства.
По данным краевого министерства сельского хозяйства, сейчас в регионе есть техника производителей из РФ
, КНР
, Белоруссии
.
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"В этом году уже приобретено более 350 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 39 тракторов российского и белорусского производства", - приводятся слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.
Он отметил, что аграрии могут купить технику в лизинг. Это сокращает сроки поставки и упрощает процесс по сравнению с кредитованием.
В целом парк сельскохозяйственной техники региона составляет около 3 тысяч тракторов и свыше 1 тысячи единиц уборочной техники.
В начале июня в Минске
прошла 33-я Международная агропромышленная неделя. В сельскохозяйственной выставке "Белагро-2023" принял участие глава Приморья Олег Кожемяко
. Тогда он сообщил, что аграрии региона интересуются белорусской техникой, в том числе посевными и почвообрабатывающими комплексами, комбайнами "Полесье". Фермеры Приморья закупили на выставке технику.
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