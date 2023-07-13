https://ria.ru/20230713/primore-1883908405.html

Аграрии Приморья с начала года купили 350 единиц техники

Аграрии Приморья с начала года купили 350 единиц техники - РИА Новости, 13.07.2023

Аграрии Приморья с начала года купили 350 единиц техники

Сельхозпроизводители Приморья с начала 2023 года приобрели свыше 350 единиц техники и оборудования, в том числе тракторы российского и белорусского... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:50

2023-07-13T10:50

2023-07-13T10:50

экономика

россия

китай

белоруссия

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморья с начала 2023 года приобрели свыше 350 единиц техники и оборудования, в том числе тракторы российского и белорусского производства. По данным краевого министерства сельского хозяйства, сейчас в регионе есть техника производителей из РФ, КНР, Белоруссии. "В этом году уже приобретено более 350 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 39 тракторов российского и белорусского производства", - приводятся слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца. Он отметил, что аграрии могут купить технику в лизинг. Это сокращает сроки поставки и упрощает процесс по сравнению с кредитованием. В целом парк сельскохозяйственной техники региона составляет около 3 тысяч тракторов и свыше 1 тысячи единиц уборочной техники. В начале июня в Минске прошла 33-я Международная агропромышленная неделя. В сельскохозяйственной выставке "Белагро-2023" принял участие глава Приморья Олег Кожемяко. Тогда он сообщил, что аграрии региона интересуются белорусской техникой, в том числе посевными и почвообрабатывающими комплексами, комбайнами "Полесье". Фермеры Приморья закупили на выставке технику.

https://ria.ru/20230619/soya-1879060062.html

https://ria.ru/20230712/parki-1883649473.html

россия

китай

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, белоруссия, олег кожемяко