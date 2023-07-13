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Аграрии Приморья с начала года купили 350 единиц техники - РИА Новости, 13.07.2023
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10:50 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/primore-1883908405.html
Аграрии Приморья с начала года купили 350 единиц техники
Аграрии Приморья с начала года купили 350 единиц техники - РИА Новости, 13.07.2023
Аграрии Приморья с начала года купили 350 единиц техники
Сельхозпроизводители Приморья с начала 2023 года приобрели свыше 350 единиц техники и оборудования, в том числе тракторы российского и белорусского... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:50
2023-07-13T10:50
экономика
россия
китай
белоруссия
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморья с начала 2023 года приобрели свыше 350 единиц техники и оборудования, в том числе тракторы российского и белорусского производства. По данным краевого министерства сельского хозяйства, сейчас в регионе есть техника производителей из РФ, КНР, Белоруссии. "В этом году уже приобретено более 350 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 39 тракторов российского и белорусского производства", - приводятся слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца. Он отметил, что аграрии могут купить технику в лизинг. Это сокращает сроки поставки и упрощает процесс по сравнению с кредитованием. В целом парк сельскохозяйственной техники региона составляет около 3 тысяч тракторов и свыше 1 тысячи единиц уборочной техники. В начале июня в Минске прошла 33-я Международная агропромышленная неделя. В сельскохозяйственной выставке "Белагро-2023" принял участие глава Приморья Олег Кожемяко. Тогда он сообщил, что аграрии региона интересуются белорусской техникой, в том числе посевными и почвообрабатывающими комплексами, комбайнами "Полесье". Фермеры Приморья закупили на выставке технику.
https://ria.ru/20230619/soya-1879060062.html
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экономика, россия, китай, белоруссия, олег кожемяко
Экономика, Россия, Китай, Белоруссия, Олег Кожемяко

Аграрии Приморья с начала года купили 350 единиц техники

© iStock.com / narvikkТрактор во время посевных работ в поле
Трактор во время посевных работ в поле - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© iStock.com / narvikk
Трактор во время посевных работ в поле . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморья с начала 2023 года приобрели свыше 350 единиц техники и оборудования, в том числе тракторы российского и белорусского производства.
По данным краевого министерства сельского хозяйства, сейчас в регионе есть техника производителей из РФ, КНР, Белоруссии.
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"В этом году уже приобретено более 350 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 39 тракторов российского и белорусского производства", - приводятся слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.
Он отметил, что аграрии могут купить технику в лизинг. Это сокращает сроки поставки и упрощает процесс по сравнению с кредитованием.
В целом парк сельскохозяйственной техники региона составляет около 3 тысяч тракторов и свыше 1 тысячи единиц уборочной техники.
В начале июня в Минске прошла 33-я Международная агропромышленная неделя. В сельскохозяйственной выставке "Белагро-2023" принял участие глава Приморья Олег Кожемяко. Тогда он сообщил, что аграрии региона интересуются белорусской техникой, в том числе посевными и почвообрабатывающими комплексами, комбайнами "Полесье". Фермеры Приморья закупили на выставке технику.
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