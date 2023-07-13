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В НИИ назвали срок появления в России прибора для создания радиоэлектроники - РИА Новости, 13.07.2023
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03:21 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/pribor-1883875065.html
В НИИ назвали срок появления в России прибора для создания радиоэлектроники
В НИИ назвали срок появления в России прибора для создания радиоэлектроники - РИА Новости, 13.07.2023
В НИИ назвали срок появления в России прибора для создания радиоэлектроники
Эталон мощности электромагнитных колебаний СВЧ диапазона, необходимый для создания радиотехнических трактов, приёмо-передающих устройств и другой... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T03:21
2023-07-13T03:21
россия
ссср
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
вниифтри
технологии
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Эталон мощности электромагнитных колебаний СВЧ диапазона, необходимый для создания радиотехнических трактов, приёмо-передающих устройств и другой радиоэлектроники, появится в России в 2024 году, сообщил РИА Новости руководитель центра разработки СВЧ-средств измерений Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Игорь Чирков. "В этом году будет у нас заканчиваться работа, мы представляем на утверждение в Росстандарт государственный первичный эталон комплексных коэффициентов отражения и передачи волноводных трактов в диапазоне частот до 180 Гигагерц. Следующим этапом будут завершены работы по созданию эталона мощности в этом же диапазоне", - сказал Чирков. Он пояснил, что такими радиоизмерительными приборами пользуются все предприятия, продукция которых связана с радиолокацией или навигацией. Как рассказал Чирков, институт провёл оценку потребности российских предприятий в измерительных приборах, в том числе в условиях ограничений поставок зарубежной техники. Выяснилось, что не хватает как раз средств измерений комплексных коэффициентов отражения и ваттметров. Сотрудники ВНИИФТРИ разработали чувствительные термисторные датчики, аналоги которых производились в СССР, но в современной России технология была утеряна. На основании этих датчиков институт выпустил линейку ваттметров в сантиметровом диапазоне длин волн. Для измерений в более высоком диапазоне частот были разработаны болометрические преобразователи мощности. Параллельно разработаны и серийно выпускаются комплекты калибровочных мер для векторных анализаторов цепей. Все наработки ВНИИФТРИ по созданию измерительных приборов, государственных первичных эталонов направлены для повышения функциональности и конкурентоспособности отечественных радиотехнических систем и устройств, отметил Чирков.
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россия, ссср, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), вниифтри, технологии
Россия, СССР, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), ВНИИФТРИ, Технологии
В НИИ назвали срок появления в России прибора для создания радиоэлектроники

ВНИИФТРИ: прибор, необходимый при создании радиоэлектроники, создадут в России в 2024 году

© фото: пресс-служба ДИППСоздание прибора для СВЧ-оборудования
Создание прибора для СВЧ-оборудования
© фото: пресс-служба ДИПП
Создание прибора для СВЧ-оборудования. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Эталон мощности электромагнитных колебаний СВЧ диапазона, необходимый для создания радиотехнических трактов, приёмо-передающих устройств и другой радиоэлектроники, появится в России в 2024 году, сообщил РИА Новости руководитель центра разработки СВЧ-средств измерений Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Игорь Чирков.
«
"В этом году будет у нас заканчиваться работа, мы представляем на утверждение в Росстандарт государственный первичный эталон комплексных коэффициентов отражения и передачи волноводных трактов в диапазоне частот до 180 Гигагерц. Следующим этапом будут завершены работы по созданию эталона мощности в этом же диапазоне", - сказал Чирков.
Он пояснил, что такими радиоизмерительными приборами пользуются все предприятия, продукция которых связана с радиолокацией или навигацией.
Как рассказал Чирков, институт провёл оценку потребности российских предприятий в измерительных приборах, в том числе в условиях ограничений поставок зарубежной техники. Выяснилось, что не хватает как раз средств измерений комплексных коэффициентов отражения и ваттметров.
Сотрудники ВНИИФТРИ разработали чувствительные термисторные датчики, аналоги которых производились в СССР, но в современной России технология была утеряна. На основании этих датчиков институт выпустил линейку ваттметров в сантиметровом диапазоне длин волн. Для измерений в более высоком диапазоне частот были разработаны болометрические преобразователи мощности. Параллельно разработаны и серийно выпускаются комплекты калибровочных мер для векторных анализаторов цепей.
Все наработки ВНИИФТРИ по созданию измерительных приборов, государственных первичных эталонов направлены для повышения функциональности и конкурентоспособности отечественных радиотехнических систем и устройств, отметил Чирков.
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РоссияСССРФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)ВНИИФТРИТехнологии
 
 
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