https://ria.ru/20230713/pozhary-1883873741.html

МЧС предупредило об угрозе крупных пожаров на Дальнем Востоке

МЧС предупредило об угрозе крупных пожаров на Дальнем Востоке - РИА Новости, 13.07.2023

МЧС предупредило об угрозе крупных пожаров на Дальнем Востоке

Дефицит осадков и усиление порывов ветра скоростью более 18 метров в секунду могут привести к возникновению крупных очагов природных пожаров на территории пяти... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T02:49

2023-07-13T02:49

2023-07-13T02:49

чукотский автономный округ

происшествия

забайкальский край

внии гочс

природные пожары в россии

магаданская область

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дефицит осадков и усиление порывов ветра скоростью более 18 метров в секунду могут привести к возникновению крупных очагов природных пожаров на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По прогнозным данным, на западе Чукотского автономного округа, юге Магаданской области, центральной и западной части Республики Саха (Якутия), а также на севере Хабаровского и Забайкальского краёв ожидается дефицит осадков и усиление ветровой нагрузки с порывами ветра выше 18 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что данные обстоятельства создают в этих регионах условия для возникновения очагов возгораний на больших площадях. "Кроме того, возникновение единичных очагов природных пожаров, с учетом чрезвычайных и высоких классов пожарной опасности, прогнозируется в отдельных районах Омской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, юга Уральского и Приволжского федеральных округов, в Астраханской, Ростовской и Мурманской областях", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230710/pozhar-1883171109.html

чукотский автономный округ

забайкальский край

магаданская область

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чукотский автономный округ, происшествия, забайкальский край, внии гочс, природные пожары в россии, магаданская область