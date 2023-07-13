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МЧС предупредило об угрозе крупных пожаров на Дальнем Востоке - РИА Новости, 13.07.2023
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02:49 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/pozhary-1883873741.html
МЧС предупредило об угрозе крупных пожаров на Дальнем Востоке
МЧС предупредило об угрозе крупных пожаров на Дальнем Востоке - РИА Новости, 13.07.2023
МЧС предупредило об угрозе крупных пожаров на Дальнем Востоке
Дефицит осадков и усиление порывов ветра скоростью более 18 метров в секунду могут привести к возникновению крупных очагов природных пожаров на территории пяти... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T02:49
2023-07-13T02:49
чукотский автономный округ
происшествия
забайкальский край
внии гочс
природные пожары в россии
магаданская область
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дефицит осадков и усиление порывов ветра скоростью более 18 метров в секунду могут привести к возникновению крупных очагов природных пожаров на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По прогнозным данным, на западе Чукотского автономного округа, юге Магаданской области, центральной и западной части Республики Саха (Якутия), а также на севере Хабаровского и Забайкальского краёв ожидается дефицит осадков и усиление ветровой нагрузки с порывами ветра выше 18 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что данные обстоятельства создают в этих регионах условия для возникновения очагов возгораний на больших площадях. "Кроме того, возникновение единичных очагов природных пожаров, с учетом чрезвычайных и высоких классов пожарной опасности, прогнозируется в отдельных районах Омской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, юга Уральского и Приволжского федеральных округов, в Астраханской, Ростовской и Мурманской областях", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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чукотский автономный округ, происшествия, забайкальский край, внии гочс, природные пожары в россии, магаданская область
Чукотский автономный округ, Происшествия, Забайкальский край, ВНИИ ГОЧС, Природные пожары в России, Магаданская область
МЧС предупредило об угрозе крупных пожаров на Дальнем Востоке

ВНИИ ГОЧС: на Дальнем Востоке могут вспыхнуть крупные пожары из-за недостатка осадков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дефицит осадков и усиление порывов ветра скоростью более 18 метров в секунду могут привести к возникновению крупных очагов природных пожаров на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"По прогнозным данным, на западе Чукотского автономного округа, юге Магаданской области, центральной и западной части Республики Саха (Якутия), а также на севере Хабаровского и Забайкальского краёв ожидается дефицит осадков и усиление ветровой нагрузки с порывами ветра выше 18 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что данные обстоятельства создают в этих регионах условия для возникновения очагов возгораний на больших площадях.
"Кроме того, возникновение единичных очагов природных пожаров, с учетом чрезвычайных и высоких классов пожарной опасности, прогнозируется в отдельных районах Омской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, юга Уральского и Приволжского федеральных округов, в Астраханской, Ростовской и Мурманской областях", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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Чукотский автономный округПроисшествияЗабайкальский крайВНИИ ГОЧСПриродные пожары в РоссииМагаданская область
 
 
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