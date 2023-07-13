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К тушению пожара в Шайдурихе приступил самолет Бе-200 - РИА Новости, 13.07.2023
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11:47 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/pozhar-1883926909.html
К тушению пожара в Шайдурихе приступил самолет Бе-200
К тушению пожара в Шайдурихе приступил самолет Бе-200 - РИА Новости, 13.07.2023
К тушению пожара в Шайдурихе приступил самолет Бе-200
Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России приступил к тушению крупного пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:47
2023-07-13T11:47
происшествия
россия
свердловская область
невьянский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
ми-8 амтш
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России приступил к тушению крупного пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "С воздуха пожар тушат вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны и самолет-амфибия Бе-200", - сказал собеседник агентства. По его словам, воздушные суда уже совершили 40 сбросов воды общим объемом более 180 тонн. "Для разведки обстановки в зоне пожара задействована беспилотная авиационная система", - добавил собеседник агентства. По данным МЧС РФ, всего к ликвидации пожара привлечены более 250 человек и 68 единиц техники. В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги.
https://ria.ru/20230713/pozhar-1883893373.html
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россия
свердловская область
невьянский городской округ
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происшествия, россия, свердловская область, невьянский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Свердловская область, Невьянский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, Ми-8 АМТШ
К тушению пожара в Шайдурихе приступил самолет Бе-200

К тушению крупного пожара в свердловской Шайдурихе приступил самолет-амфибия МЧС Бе-200

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России приступил к тушению крупного пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"С воздуха пожар тушат вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны и самолет-амфибия Бе-200", - сказал собеседник агентства.
Вертолет тушит пожар - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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По его словам, воздушные суда уже совершили 40 сбросов воды общим объемом более 180 тонн.
"Для разведки обстановки в зоне пожара задействована беспилотная авиационная система", - добавил собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, всего к ликвидации пожара привлечены более 250 человек и 68 единиц техники.
В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили ожоги.
Дым от пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьНевьянский городской округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бе-200Ми-8 АМТШ
 
 
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