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Власти подтвердили гибель человека при пожаре в свердловской Шайдурихе - РИА Новости, 13.07.2023
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09:06 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/pozhar-1883890779.html
Власти подтвердили гибель человека при пожаре в свердловской Шайдурихе
Власти подтвердили гибель человека при пожаре в свердловской Шайдурихе - РИА Новости, 13.07.2023
Власти подтвердили гибель человека при пожаре в свердловской Шайдурихе
Свердловские власти подтвердили гибель одного человека в результате пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области, еще двое пострадавших с ожогами... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:06
2023-07-13T09:06
происшествия
свердловская область
невьянский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Свердловские власти подтвердили гибель одного человека в результате пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области, еще двое пострадавших с ожогами обратились к медикам, сообщает департамент информполитики региона в телеграм-канале. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что при разбор сгоревших конструкций в Шайдурихе обнаружено тело женщины. "По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая", - говорится в сообщении. Отмечается, что также зарегистрированы два обращения к медикам. Один мужчина с ожогами нижних конечностей был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ, его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина, по данным властей, получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался. В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено было временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки.
https://ria.ru/20230713/pozhar-1883882477.html
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свердловская область
невьянский городской округ
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Дарья Буймова
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происшествия, свердловская область, невьянский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Невьянский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти подтвердили гибель человека при пожаре в свердловской Шайдурихе

Власти подтвердили гибель человека при пожаре в свердловской Шайдурихе, двое пострадали

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Свердловские власти подтвердили гибель одного человека в результате пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области, еще двое пострадавших с ожогами обратились к медикам, сообщает департамент информполитики региона в телеграм-канале.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что при разбор сгоревших конструкций в Шайдурихе обнаружено тело женщины.
Вертолет МИ-8 МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Пожар в свердловской Шайдурихе помогут тушить вертолеты МЧС и Минобороны
Вчера, 06:58
"По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также зарегистрированы два обращения к медикам. Один мужчина с ожогами нижних конечностей был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ, его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина, по данным властей, получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался.
В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено было временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
На юго-западе Москвы при пожаре в доме погиб один человек
12 июля, 19:52
 
ПроисшествияСвердловская областьНевьянский городской округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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