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Пожар в свердловской Шайдурихе помогут тушить вертолеты МЧС и Минобороны
Пожар в свердловской Шайдурихе помогут тушить вертолеты МЧС и Минобороны - РИА Новости, 13.07.2023
Пожар в свердловской Шайдурихе помогут тушить вертолеты МЧС и Минобороны
Вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны РФ будут задействованы в тушении крупного пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T06:58
2023-07-13T06:58
2023-07-13T06:58
россия
свердловская область
происшествия
невьянский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны РФ будут задействованы в тушении крупного пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. "Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. Благодаря самоотверженному труду специалистов чрезвычайного ведомства удалось локализовать техногенный пожар на площади 4100 метров квадратных… Сейчас силы и средства огнеборцев сосредоточены на ликвидации отдельных очагов возгорания. Планируется задействовать и авиацию – вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны", - говорится в сообщении. Отмечается, что также в готовности находится самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, ночью он прибыл в Екатеринбург. Всего к тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники.
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883859388.html
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россия, свердловская область, происшествия, невьянский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Россия, Свердловская область, Происшествия, Невьянский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Пожар в свердловской Шайдурихе помогут тушить вертолеты МЧС и Минобороны
Крупный пожар в свердловской Шайдурихе помогут тушить вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны