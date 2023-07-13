https://ria.ru/20230713/pozhar-1883882477.html

Пожар в свердловской Шайдурихе помогут тушить вертолеты МЧС и Минобороны

Пожар в свердловской Шайдурихе помогут тушить вертолеты МЧС и Минобороны - РИА Новости, 13.07.2023

Пожар в свердловской Шайдурихе помогут тушить вертолеты МЧС и Минобороны

Вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны РФ будут задействованы в тушении крупного пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T06:58

2023-07-13T06:58

2023-07-13T06:58

россия

свердловская область

происшествия

невьянский городской округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Вертолеты Ми-8 МЧС и Минобороны РФ будут задействованы в тушении крупного пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС. В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские дома. Как сообщали власти, сгорел 41 дом, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди, остальные – дачи либо земельные участки. "Работы по борьбе с пожаром длились всю ночь. Благодаря самоотверженному труду специалистов чрезвычайного ведомства удалось локализовать техногенный пожар на площади 4100 метров квадратных… Сейчас силы и средства огнеборцев сосредоточены на ликвидации отдельных очагов возгорания. Планируется задействовать и авиацию – вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны", - говорится в сообщении. Отмечается, что также в готовности находится самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, ночью он прибыл в Екатеринбург. Всего к тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883859388.html

россия

свердловская область

невьянский городской округ

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россия, свердловская область, происшествия, невьянский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш