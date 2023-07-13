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В результате пожара в свердловской Шайдурихе без жилья остались 35 человек - РИА Новости, 13.07.2023
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06:51 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/pozhar-1883882174.html
В результате пожара в свердловской Шайдурихе без жилья остались 35 человек
В результате пожара в свердловской Шайдурихе без жилья остались 35 человек - РИА Новости, 13.07.2023
В результате пожара в свердловской Шайдурихе без жилья остались 35 человек
Огнем в деревне Шайдуриха в Свердловской области уничтожено более 40 строений, в том числе 13 жилых домов, без жилья остались 35 человек, сообщил глава... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T06:51
2023-07-13T06:51
невьянский городской округ
невьянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Огнем в деревне Шайдуриха в Свердловской области уничтожено более 40 строений, в том числе 13 жилых домов, без жилья остались 35 человек, сообщил глава Невьянского городского округа Александр Берчук. В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на шесть строений в селе, позже число горящих домов достигло 40. В Невьянском городском округе был введен режим ЧС. "На сегодняшний день сгорел 41 дом, из них 13 домов - те, в которых постоянно проживали люди, остальные - дачи либо просто земельные участки, на которых находились какие-то строения. В этих 13 домах (проживали) 35 жителей, из них трое несовершеннолетних", - приводит слова Бурчука департамент информационной политики региона. По словам главы городского округа, оперативно были сформированы колонны автобусов, чтобы доставить людей в пункты временного размещения в ДК Невьянска. На сегодняшний день родственники предложили им переехать на время к себе, поэтому в пункте временного размещения никого нет. "Создана комиссия, которая будет оценивать ущерб в соответствии с постановлением правительства Свердловской области и формировать документы на материальную помощь от администрации", - добавил Бурчук.
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883650089.html
невьянский городской округ
невьянск
свердловская область
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невьянский городской округ, невьянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия
Невьянский городской округ, Невьянск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область, Происшествия
В результате пожара в свердловской Шайдурихе без жилья остались 35 человек

Пожар в свердловской Шайдурихе уничтожил более 40 строений, без жилья остались 35 человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Огнем в деревне Шайдуриха в Свердловской области уничтожено более 40 строений, в том числе 13 жилых домов, без жилья остались 35 человек, сообщил глава Невьянского городского округа Александр Берчук.
В среду четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на шесть строений в селе, позже число горящих домов достигло 40. В Невьянском городском округе был введен режим ЧС.
"На сегодняшний день сгорел 41 дом, из них 13 домов - те, в которых постоянно проживали люди, остальные - дачи либо просто земельные участки, на которых находились какие-то строения. В этих 13 домах (проживали) 35 жителей, из них трое несовершеннолетних", - приводит слова Бурчука департамент информационной политики региона.
По словам главы городского округа, оперативно были сформированы колонны автобусов, чтобы доставить людей в пункты временного размещения в ДК Невьянска. На сегодняшний день родственники предложили им переехать на время к себе, поэтому в пункте временного размещения никого нет.
"Создана комиссия, которая будет оценивать ущерб в соответствии с постановлением правительства Свердловской области и формировать документы на материальную помощь от администрации", - добавил Бурчук.
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Невьянский городской округНевьянскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
 
 
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