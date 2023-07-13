https://ria.ru/20230713/pozhar-1883880492.html

В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха

В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха - РИА Новости, 13.07.2023

В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха

Пожар в деревне Шайдуриха в Свердловской области, где загорелись 40 строений, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T05:59

2023-07-13T05:59

2023-07-13T05:59

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

невьянский городской округ

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар в деревне Шайдуриха в Свердловской области, где загорелись 40 строений, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на шесть строений в селе, позже число горящих строений достигло 40. В Невьянском городском округе был введен режим ЧС. "В 5.24 мск пожар локализовали", - говорится в сообщении. В МЧС отметили, что пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883843089.html

свердловская область

россия

невьянский городской округ

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свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), невьянский городской округ, происшествия