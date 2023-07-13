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В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха - РИА Новости, 13.07.2023
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05:59 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/pozhar-1883880492.html
В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха
В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха - РИА Новости, 13.07.2023
В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха
Пожар в деревне Шайдуриха в Свердловской области, где загорелись 40 строений, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:59
2023-07-13T05:59
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
невьянский городской округ
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар в деревне Шайдуриха в Свердловской области, где загорелись 40 строений, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на шесть строений в селе, позже число горящих строений достигло 40. В Невьянском городском округе был введен режим ЧС. "В 5.24 мск пожар локализовали", - говорится в сообщении. В МЧС отметили, что пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания.
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свердловская область
россия
невьянский городской округ
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свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), невьянский городской округ, происшествия
Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Невьянский городской округ, Происшествия
В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха

В Свердловской области локализовали пожар в деревне Шайдуриха, где загорелись 40 строений

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар в деревне Шайдуриха в Свердловской области, где загорелись 40 строений, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на шесть строений в селе, позже число горящих строений достигло 40. В Невьянском городском округе был введен режим ЧС.
"В 5.24 мск пожар локализовали", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания.
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Свердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Невьянский городской округПроисшествия
 
 
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