https://ria.ru/20230713/pozhar-1883880492.html
В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха
В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха - РИА Новости, 13.07.2023
В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха
Пожар в деревне Шайдуриха в Свердловской области, где загорелись 40 строений, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:59
2023-07-13T05:59
2023-07-13T05:59
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
невьянский городской округ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581352_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_9f97effb54e95b56ebe3a1233389e73d.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар в деревне Шайдуриха в Свердловской области, где загорелись 40 строений, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха в Невьянском городском округе, из-за чего решено временно эвакуировать жителей села Шайдуриха. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на шесть строений в селе, позже число горящих строений достигло 40. В Невьянском городском округе был введен режим ЧС. "В 5.24 мск пожар локализовали", - говорится в сообщении. В МЧС отметили, что пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания.
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883843089.html
свердловская область
россия
невьянский городской округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581352_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7031f353e1960a6985242755e3cbd21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), невьянский городской округ, происшествия
Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Невьянский городской округ, Происшествия
В Свердловской области локализовали крупный пожар в деревне Шайдуриха
В Свердловской области локализовали пожар в деревне Шайдуриха, где загорелись 40 строений