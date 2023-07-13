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В России реконструируют конный поход Александра Невского

В России реконструируют конный поход Александра Невского - РИА Новости, 13.07.2023

В России реконструируют конный поход Александра Невского

Конный поход-реконструкция "Александрова дорога", посвященный в этом году 760-летию со дня смерти святого князя Александра Невского, стартует 15 июля от берегов РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:21

2023-07-13T13:21

2023-07-13T13:21

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Конный поход-реконструкция "Александрова дорога", посвященный в этом году 760-летию со дня смерти святого князя Александра Невского, стартует 15 июля от берегов Чудского озера и завершится через 63 дня в Городце Нижегородской области, где скончался полководец, дружине предстоит проехать 2500 километров по пересеченной местности и познакомить население ряда городов и сел современной России с жизнью, битвами и бытом воинов XIII века, рассказали РИА Новости организаторы проекта.Духовное и ратное"Задача этого проекта - встреча с великим святым князем Александром Невским. Пройдя его маршрутом, люди получают шанс на эту встречу… Дай Бог, чтобы у всех тех, кто участвует в этом проекте, проявился интерес, подлинное ощущение личности святого князя, его трудов и тех ценностей, которыми он руководствовался", - сказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.В этом году, отметил директор фонда "Александрова гора" Михаил Грушин, у дружины самый длинный и сложный маршрут за все три года реализации проекта."Участники преодолеют более 2500 км за 63 дня (три года назад, когда поход состоялся впервые, было менее тысячи километров и 24 дня, в прошлом году - 1300 километров и 37 дней). Всего в походе принимают участие 20 конников и 10 пеших. Наши пешие дружинники будут выходить на поле и показывать ратные упражнения. В этом году программа будет усилена именно ратной составляющей: мы покажем, чем были оснащены и вооружены наши всадники, как происходили стычки с западными рыцарями. Сама театрализованная программа в каждом городе будет длится около двух с половиной часов, за это время зрители смогут познакомится с эпохой XIII века", - сказал Грушин.По его словам, организаторы акции сделали все, чтобы поход стал максимально аутентичным, приближенным ко времени Александра Невского (в одежде, снаряжении, вооружении и условиях быта, включая питание). Маршрут проложен по пересеченной местности, ночевки планируются в шатрах (палатках). В этом году, отметил Грушин, дружинников будет сопровождать врач, так как возможны травмы (в 2022 году одному из реконструкторов в показательном бою мечом почти отрубили палец, но он довел сражение до конца).МаршрутПоход начнется 15 июля от деревни Самолва Псковской области рядом с Чудским озером, где дружина Александра Невского в 1242 году разбила тевтонцев в битве, получившей название "Ледовое побоище". Далее "Дружина Невского" проследует по маршруту: Великий Новгород (22 июля) - Валдай (29 июля) - Торжок (5 августа) - Волоколамск (12 августа) - Москва (19 августа)- Переславль -Залесский (26 августа) - Национальный парк Мещера - (2 сентября) - Владимир (3 сентября) - Нижний Новгород (9 сентября). Завершится поход 10 - 12 сентября в Городце. Там в 1263 году скончался святой князь Александр Невский, приняв, согласно церковному преданию, перед смертью монашеский постриг в Федоровском монастыре.В каждом городе маршрута будет представлен исторический лагерь. В нем все желающие смогут познакомиться с бытом и военным снаряжением воина Древней Руси, посмотреть постановочные бои, посетить выставки народных промыслов и ремесел, а также концерты.Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ирина Маканова на посвященной "Александровой дороге" пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" отметила, что в 2023 году к маршруту присоединены еще два национальных парка. "Если в прошлом году у нас участвовали национальный парк "Плещево озеро", Валдайский и Себежский парки, парк "Лосиный остров", то в этом году добавилось еще два - национальный парк Мещера и Керженский государственный природный заповедник - интереснейшее территории, которые добавят колорита и новых впечатлений", - сказала Маканова.Помощь фронту и молитва о миреОдин из идеологов и организаторов проекта - настоятель храма святого князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин - рассказал, что проект помогает и фронту, а его храм взял шефство над участниками СВО, а именно батальоном "Александр Невский"."Наш храм, который занимается "Александровой дорогой" и другим проектами, отправил на фронт в зону СВО 500 тонн груза. И дальше будем отправлять… Надеюсь, во многих городах пройдут такие мероприятия, где люди смогут показать, что они делают, как они делают обмундирование, маскировочные сети, как помогают фронту", - сказал Фомин.При этом он отметил, что участвующие в проекте "Александрова дорога" священнослужители, как и вся Церковь, ежедневно возносят молитвы о мире.Дипломат, воин, святойВыдающийся русский полководец, великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесском. Его отец Ярослав был младшим сыном Великого князя Владимирского Всеволода III Большое Гнездо. После смерти старшего брата Федора Александр с ранних лет сопровождал в военных походах отца. В 1235 году он был участником битвы на реке Эмайыги (в нынешней Эстонии), где войска Ярослава наголову разгромили немцев. В 1236 году Александр стал новгородским князем. Он возглавил борьбу русского народа против немецко-шведских завоевателей. В июле 1240 года Александр Ярославич одержал победу на берегу Невы, в устье реки Ижоры, над шведскими войсками. За это победу его стали называть князем Александром Невским.Весной 1242 года войско Невского вступило в сражение с крестоносцами на Чудском озере, битва вошла в историю как Ледовое побоище. Тевтонцы были разбиты, а орден - поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому он отказывался от всех притязаний на русские земли и возвращал территории, захваченные ранее. После этой битвы, продолжая проводить грамотную политику, Александр Невский укрепил северо-западные границы Руси, заключил мирное соглашение с Норвегией (1251), совершил успешный поход в Финляндию против шведов. Князь также много сделал для преодоления феодальной раздробленности, предотвращения разорительных набегов монголо-татар на Русь, он не допустил конфликта с Золотой Ордой.Скончался князь Александр Невский 14 ноября 1263 года в городе Городце, возвращаясь из очередной поездки в Золотую Орду. Перед кончиной, согласно церковному преданию, он принял монашеский постриг под именем Алексий. Князя погребли в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире 6 декабря (23 ноября по старому стилю). В 1547 году Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью как святой, сумевший одновременно отразить удары с двух сторон - с Востока и Запада, тем самым защитив православную церковь от католической экспансии.Мощи Александра Невского 10 сентября (30 августа по старому стилю) 1724 года по приказу императора Петра I были перенесены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где они находятся и сегодня.

https://ria.ru/20191206/1562030761.html

https://ria.ru/20210911/nevskiy-1749582381.html

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справки, россия, нижегородская область, игорь фомин, александр невский, городец, московский патриархат